Maroc: Son Altesse la Princesse Lalla Zineb préside à Rabat une réunion de l'AG ordinaire de la Ligue Marocaine pour la Protection de l'Enfance

Rabat — Son Altesse la Princesse Lalla Zineb, Présidente de la Ligue Marocaine pour la Protection de l'Enfance, a présidé vendredi soir à Rabat, une réunion de l'Assemblée Générale ordinaire de la Ligue, consacrée à la présentation des rapports moral et financier au titre de l'année 2016 par le Conseil d'Administration et l'examen du rapport du Commissaire aux Comptes.

A cette occasion, Son Altesse la Princesse Lalla Zineb, a remercié l'ensemble des partenaires et donateurs pour leur appui constant aux projets et activités de la Ligue, ainsi que le Commissaire aux Comptes, les membres du Conseil d'Administration, les Bureaux Régionaux et Locaux et les Pôles de l'Administration Centrale pour les efforts consentis et les résultats probants réalisés à l'échelle centrale et locale en faveur des enfants privés de famille et ceux en situation vulnérable (abandon, handicap, précarité, exclusion etc... ).

Pour sa part, la Présidente Déléguée, Mme Fatima Hassar, a salué les nobles actions menées par Son Altesse la Princesse Lalla Zineb, en faveur des enfants privés de famille et la mobilisation constante des membres des Bureaux Régionaux et Locaux de la Ligue dans le domaine de la protection de l'enfance, exprimant le souhait de voir se développer une collaboration fructueuse avec l'ensemble des partenaires pour une meilleure insertion sociale des enfants en situation d'abandon et de précarité.

L'année 2016, a été marquée par la réalisation d'importants projets, visant notamment la création de nouveaux centres d'accueil des enfants privés de famille à l'échelle régionale, la mise à niveau et l'humanisation des structures existantes, l'amélioration de la qualité de prise en charge des pensionnaires et l'appui des activités génératrices de revenus des Bureaux Régionaux et Locaux de la Ligue dans le cadre du contrat-programme.

Après une discussion générale, les membres de la Ligue, ont approuvé le rapport moral et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016, les résolutions y afférentes et le programme d'action de la Ligue 2017 - 2020.

A l'issue de cette réunion, il a été recommandé de redoubler d'efforts en vue de réaliser les objectifs escomptés, notamment l'augmentation de la capacité d'accueil des enfants en situation difficile, l'amélioration des conditions de leur prise en charge et le renforcement des relations de coopération avec les différents secteurs opérant dans le domaine social afin d'assurer la pérennité des actions par le développement des ressources propres (projets générateurs de revenus) et la rationalisation des dépenses.