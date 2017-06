Tunisie: Un fonds pour réduire les inégalités sociales

Mais ce n'est pas tout, car le ministère des Affaires de la Femme, de la Famille et de l'Enfance profitera de la journée nationale de l'enfance pour lancer la campagne publicitaire pour le nouveau fonds «Toufoulati» (Mon Enfance). Sur le plan régional, le ministère a programmé plusieurs activités et manifestations au profit des enfants.

Quant au fonds du concours Toufoulati , il s'inscrit dans le cadre de la protection et de la promotion des droits de l'enfant afin de veiller aux principes d'égalité des chances et de la non-discrimination pour tous les enfants, notamment ceux les plus défavorisés.

«Cette initiative du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfance vient pour aider cette catégorie d'enfants issus des milieux défavorisés et s'est fixé comme objectifs de combler les inégalités et favoriser l'équité des chances à chaque enfant, tout en portant une attention particulière à la protection des enfants les plus vulnérables contre toute forme de pauvreté et de privation, parce que chaque enfant a le droit de se développer dans un milieu familial naturel et a l'accès aux services de protection», a expliqué M. Lotfi Balazi, directeur de l'animation socio-éducative et de loisirs auprès de la direction générale du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfance.

On compte plus d'une cinquantaine d'institutions bénéficiaires de ce fonds, à l'instar des 22 centres intégrés pour la jeunesse et l'enfance qui comptent 65 unités de vie, 548 enfants vulnérables pensionnaires , 215 enfants suivis en milieu familial et 1.661 enfants en milieu ouvert, un centre de loisir et de divertissement pour les enfants vulnérables et à besoins spécifiques, 24 bureaux de délégués à la protection de l'enfance, 239 clubs d'enfants, dont 16 mobiles répartis sur tout le territoire national, 12 espaces pour accueillir les enfants de la petite enfance dans les zones défavorisées et 24 clubs informatiques pour enfants handicapés.

Le fonds financera les projets, les programmes et les plans d'action destinés aux enfants dans les zones rurales et zones prioritaires, appuiera les programmes du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfance et prendra en charge les frais de formation des corps de métier de l'enfance pour améliorer la prise en charge des enfants.

Le fonds sera financé par les dons et autres aides auprès des défenseurs de la cause des enfants. Les dons peuvent être versés sur le numéro du compte du fonds «Toufoulati» : IBAN TN 5900038000405000000040 (Banque centrale de Tunisie) ou IBAN TN 5917001000000006100033 (Trésorerie générale)