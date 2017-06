Tunisie: L'histoire, un éternel recommencement ?

En 2005, l'Espérance de Tunis a perdu en finale de coupe devant l'Espérance Sportive de Zarzis. Le but de Bouzoumita est resté à jamais gravé dans la mémoire des Zarzissiens, comme celui d'Anis Ben Chouikha quatre ans plus tôt sur la même pelouse du stade de Radès. Ben Chouikha a été le premier joueur tunisien à inscrire un but dans les filets du stade olympique de Radès à l'occasion de la finale de la Coupe de Tunisie de 2001. Rappelons que cette finale de coupe était le premier match qu'abritait le stade olympique de Radès.

Le CA piégé à trois reprises

Grâce au but de Ben Chouikha, le CSHL a remporté la Coupe de Tunisie au détriment de l'Etoile Sportive du Sahel. Ammar Souayah, alors entraîneur du club de la banlieue sud, a piégé sa future équipe, l'ESS, qu'il entraîna la saison suivante.

L'histoire du Club Africain avec la Coupe de Tunisie n'a pas été toujours rose non plus. En 1982, le CA a été piégé par le CAB qui s'est offert sa première coupe de Tunisie grâce au but de Hamda Ben Doulet. Les Clubistes se sont inclinés plus tard, toujours dans les années 1980, face à des adversaires nettement à leur portée. Ils ont perdu la finale de 1985 face au CSHL et celle de 1988 devant le COT.

Par ailleurs, le CAB et le COT se sont vu attribuer leurs premiers trophées de coupe, respectivement en 1982 et 1988.

Une autre donne : la seule Coupe de Tunisie remportée par le COT à ce jour est celle de 1988. Ceci nous amène à poser la question : l'Union Sportive de Ben Guerdane écrira-t-elle aujourd'hui sa propre histoire en s'octroyant elle aussi sa première consécration en Coupe de Tunisie ?

Les pronostics sont généralement interdits dans ce genre de confrontations. Sur le terrain, Chiheb Ellili et ses joueurs chercheront à sauver leur saison en s'offrant le trophée de la coupe. Sur le papier, le rapport de force devrait peser du côté clubiste.

Chokri Khatoui, quant à lui, reproduira-t-il le même schéma tactique adopté en demi-finale contre l'EST, en se repliant derrière et en opérant par des contres rapides quand l'occasion se présenterait ?

On serait curieux de voir l'attitude des deux finalistes sur le terrain. Qui écrira l'histoire tout à l'heure ? Le novice fera-t-il tomber le spécialiste ou est-ce que le rapport de force sera respecté sur le terrain ? Attendons voir !