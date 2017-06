Tunisie: Cette capricieuse Dame Coupe !

On connaît Dame Coupe un brin capricieuse, un zeste «fofolle» et une once malicieuse, mais pas au point de proposer une affiche où le recordman des finales (25) sera opposé à un néophyte jamais convié à l'apothéose de la saison. Point de vue histoire et statistiques, oui, ce sera David contre Goliath, le pot de terre contre le pot de fer.

Sur le papier du moins, puisque la seule vérité qui vaille est celle du terrain. Là, les gars du Sud-Est ne partent pas battus d'avance quand bien même les joueurs de Bab Jedid partiraient logiquement favoris. Voici brièvement ce que pourraient être les clefs inhérentes à un match que les conditions météo vont largement conditionner.

Aspect physique : compétitivité contre fraîcheur

Si les «Rouge et Blanc» peuvent se prévaloir d'une plus grande compétitivité puisque, depuis leur qualification en demi-finales (3-0) sur la pelouse d'Hammam-Lif, ils n'ont pas arrêté de jouer en raison de leurs obligations africaines, en contrepartie, les «Jaune et Noir» doivent être plus frais. En effet, ils n'ont pas eu à se dépenser depuis leur triomphe en demi-finales de la Coupe de Tunisie face au tenant, l'Espérance Sportive de Tunis. Cette économie des énergies peut se révéler vitale dans une fin de saison où tous les clubs manquent de jus et de tonus.

Aspect mental : la peur du ridicule

La grinta sudiste sera mise à l'épreuve de la confiance tranquille (un peu trop) des Tunisois. En vérité, quand bien même il n'aurait récolté que des déboires tout au long du play-off (un seul point pris, zéro but inscrit en dix rencontres), ce qui altère inévitablement le crédit-confiance, le club de Mehdi Dbouba n'en sera pas moins remonté à bloc. L'énergie que dégage son coach risque de se révéler communicative, en plus de la position de challenger qui n'est pas pour déplaire aux copains de Seif Charfi.

A contrario, toute la pression va peser sur les Clubistes qui savent que leurs supporters ne leur pardonneraient pas un nouvel échec qui viendrait s'ajouter au long chapelet des déroutes en finale contre des clubs a priori à la portée : le CAB en 1982, le CSHL en 1985, le COT en 1988... Bref, le CA joue cet après-midi gros. On le sent habité par la peur de se sentir ridicule s'il pète les plombs contre les Sudistes.

Aspect technico-tactique : faire sauter le verrou

Les deux stratèges Chiheb Ellili et Chokri Khatoui sont confrontés à deux impératifs tout à fait distincts, on a beau dire que l'USBG va surprendre tout son monde en attaquant d'emblée son adversaire, en prenant sa chance, en imposant son tempo. Tout cela est bien beau à dire. Toutefois, à l'épreuve des faits, sur une pelouse en gazon naturel (tout à fait différente de celle de son stade fétiche, Hay Attayarane), qui est en tartan, aux dimensions inhabituelles pour ses joueurs, et face à un rival qui lui a refilé un score tennistique (6-0) à Tunis, et une défaite non moins aisée par la manière (0-2) à Ben Guerdane, les Ittihadis risquent d'être acculés à exprimer un autre foot, moins fringant, plus teigneux et «essentiel», bref, à être sur la défensive.

La supériorité technique du CA est incontestable. Reste à savoir si les copains d'El Ifa sauront la traduire dans les faits dans un contexte qui peut les inhiber, les bloquer et leur faire bégayer leur football. Et ce, malgré toute leur expérience incomparable des matches-couperet à gros enjeux. Khélifa et Chenihi réussiront-ils à forcer le verrou adverse? Jusqu'à quel point va peser l'absence de trois titulaires : Mourad Zahou (côté gauche de la défense), Yassine Boufalgha (à l'axe de l'arrière-garde) et Ahmed Mida (à la récupération, dans la zone médiane)?

Et puis, l'attaque clubiste sera-t-elle «hypnotisée» par le brio de Seïfeddine Charfi, l'«ex» du tour, à l'instar de ce qui était arrivé lors de la demi-finale face à l'Espérance de Tunis?

Last but not least, le CA accusera-t-il sa baisse de rythme de la deuxième mi-temps à laquelle il avait malencontreusement habitué ses fans ces derniers mois? (cf. matches de Kampala devant le KCAA, et de Rabat contre le FUS, en coupe de la Confédération).

S'il n'est pas condamné à subir un équilibre parfait des forces pas vraiment évident, le match n'en garde pas moins ses secrets et refléter la réponse qu'apporteront les acteurs des deux bords à toutes ces interrogations et à bien d'autres.