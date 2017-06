Ile Maurice: Sinatambou sur l'affaire SCBG/BAM - «Au pire des cas certains clients seront remboursés à 50 %»

Il a, dans la foulée, condamné l'attitude «antipatriotique» et «anti-Inde» du leader de l'opposition Xavier-Luc Duval. «Pourtan ine explik li ki l'Inde enn pei ami. Li vinn dir prêt nounn pran la bon marsé kout ser. Sé enn insulte. Le Premier ministre a bel et bien fait part de son désir de soutenir Maurice. Les propos de l'opposition peuvent avoir de graves répercussions et brouiller nos relations avec la Grande péninsule.»

Si Etienne Sinatambou a été critique envers l'opposition, il s'est voulu rassurant envers les détenteurs des plans d'assurance SCBG et Bramer Asset Management (BAM). «Nous assurons la population que le gouvernement fait de son mieux pour faire face à cette situation. Il est clair que seule l'équipe de Pravind Jugnauth essaye de trouver des solutions. D'ailleurs, il faut reconnaître que l'État a payé 70 % des clients du SCBG et 91 % du BAM.»

