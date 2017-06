Tunisie: Le déficit se maintient

En ce qui concerne les exportations, l'INS explique l'augmentation par une amélioration des échanges de la majorité des secteurs. Le secteur de l'énergie a enregistré une augmentation de 46,3%, grâce à la hausse des ventes de pétrole brut, soit 566.2 MDT contre 365.8 MDT à fin mai 2016.

Le secteur de l'agriculture et des industries agroalimentaires a réalisé une amélioration de +10.8% de ses échanges, grâce à l'augmentation des ventes des dattes, soit 324.4 MDT contre 276.0 MDT en 2016. De même, les exportations du secteur des industries mécaniques et électriques ont augmenté de +20.3%, du secteur textile et habillement et cuirs de +10.5% et du secteur des industries manufacturières de +7.6%. Mais une baisse est enregistrée au niveau du secteur des mines et phosphate, de 23%, à cause de la diminution des exportations en acide phosphorique, soit 159.9 MDT contre 286.8 MDT.

Importations alimentaires

Du côté des importations, le secteur de l'énergie a enregistré une hausse de 29,9%, due à l'augmentation des achats de pétrole brut, soit 302.8 MDT contre 191.3 MDT, et des produits raffinés, soit 1489.9 MDT contre 825.9 MDT. Ajoutons à cela une hausse au niveau des importations des produits agricoles et alimentaires de 30,9%, essentiellement le blé tendre, les matières premières et demi-produits et les biens d'équipements.

Les importations des biens de consommation autre qu'alimentaire ont progressé de 23%, en raison de l'augmentation des achats des voitures de tourisme de 5,9%, des huiles essentielles et parfumerie de 27% et des ouvrages en plastique de 17,3%. Les importations dans le secteur des mines, phosphate et dérivés ont baissé de 5,5%.

Au niveau des marchés, une augmentation de 18,2% des exportations tunisiennes avec l'Union européenne a été enregistrée, grâce notamment à une hausse des échanges avec l'Italie (21,6%), l'Allemagne (19,4%), la Belgique (16,1s%). Mais elles ont baissé avec les pays voisins, l'Algérie (-15,2%) et la Libye (-5,5%) contre une hausse des exportations vers le Maroc de 25,7%. En ce qui concerne les importations, elles ont progressé de 21,7% avec l'Union européenne, essentiellement avec la France et l'Italie avec respectivement une part de 15,4% et 15,8%.