Angola: Le Centre de Production de la TPA ouvre des nouvelles perspectives pour Namibe

Moçâmedes (Angola) — L'inauguration, dans la province de Namibe (littoral) , d'un Centre de Production de la Télévision Publique d'Angola (TPA) ouvre des nouvelles perspectives pour la promotion des potentialités culturelles, touristiques et économiques que détient cette région, a déclaré vendredi le gouverneur local, Carlos da Rocha Cruz.

Prenant la parole à l'inauguration du bâtiment récemment construit, le gouverneur a ajouté que le Centre de Production contribuerait au développement de la province par l'édition des reportages de bonne qualité et l'émission des programmes locaux.

"Les organes de presse accompagnent et diffusent avec satisfaction les réalisations du gouvernement central et du gouvernorat local, notamment dans les secteurs d'Education, de Santé, d'Energie, des Eaux, de Pêche et de l'Agriculture au profit de la population".

Ces réalisations consolident la conviction de transformer Namibe en un espace pour tous, en un lieu de plus en plus mieux où il ferait beau vivre, et en une terre de bonheur, a-t-dit, ajoutant que c'était la raison pour laquelle "nous comptons sur le dévouement des professionnels de la presse, car nous savons que leur travail, ne vise pas seulement à informer, former et divertir, mais aussi à unir la société, la construisant sur des valeurs qui coopèrent à l'agrandissement de la nation".

Par ailleurs, annonçant que les conditions étaient mises en place pour la mobilisation des citoyens pour leur participation passive aux prochaines élections générales du 23 août 2017, le gouverneur a appelé les organes de presse à œuvrer pour le succès électoral en vue de consolider la démocratie dans le pays.

Situé au littoral-sud de l'Angola, Namibe, province désertique, et dont la principale ville est Moçâmedes, est une des régions touristiques du pays.