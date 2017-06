Tunisie: Réunion, demain, de la haute commission mixte tuniso-marocaine

Pour rappel, la 18e session de la grande commission mixte tuniso-marocaine s'est tenue à Tunis, les 21 et 22 juin 2016. Elle a été présidée conjointement par les anciens chefs du gouvernement des deux pays, Habib Essid et Abdallah Benkirane.

Pour pallier ce manque, une première conférence des hommes d'affaires tunisiens et marocains a été organisée, à Tunis, le 30 mai 2014, en vue d'impulser les échanges commerciaux, de prospecter des projets de partenariat et d'investissement, dans le cadre d'une coopération bilatérale ou tripartite.

Ces échanges sont régis par l'accord de libre-échange, conclu en mars 1999, et l'accord d'Agadir de libre-échange, conclu en mars 2007, entre quatre Etats arabes méditerranéens (Tunisie, Maroc, Egypte et Jordanie). Néanmoins et en dépit des possibilités offertes aux deux pays, le volume des échanges commerciaux «demeure en deçà des espérances», lit-on dans un communiqué de la présidence du gouvernement publié, vendredi.

Il est à signaler que le volume des échanges commerciaux entre la Tunisie et le Maroc a atteint, durant les quatre premiers mois de 2017, les 275,2 millions de dinars (MD) entre exportations (177,4MD) et importations (97,8MD).

La délégation conduite par le chef du gouvernement est composée du ministre de la Formation et de l'Emploi, du ministre du transport, du secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères, du secrétaire d'Etat au Commerce, ainsi que des conseillers du chef du gouvernement et du vice-président de l'organisation patronale.

