Ile Maurice: Karine Ernest - Il y a le ciel, le soleil, la mer, la jeune fille et son râteau

Ce qu'elle souhaite faire plus tard ? Elle ne sait pas vraiment, elle est du genre à vivre au jour le jour, à côté de sa mer et de son râteau, qui lui permet de gagner sa vie bien rangée. «Mo ziss anvi kontigné travay ek gagn mo ti kass.»

Et puis, depuis que ses parents sont décédés, elle a appris à manoeuvrer sa petite barque, pour la mener à bon port, confie Karine, qui vit avec sa grand-mère. «Monn kit lékol laz 16 an. Mo ti pé travay lizinn enn lepok, lerla monn gagn sa travay balié-la.» Son porte-monnaie parvient-il à affronter les tempêtes financières en fin de mois ? «Wi, ressi débat. Mo baz saler sé Rs 8 700, ek overtime gagn enn Rs 13 000.»

