Tunisie: Le centre d'appels opérationnel

L'inscription des électeurs se déroulera du 19 juin 2017 au 10 août 2017. Les élections municipales auront lieu le 17 décembre 2017. Les forces armées se rendront aux urnes le 10 décembre 2017. La proclamation des résultats des municipales se poursuivra du 17 au 20 décembre et les résultats définitifs seront annoncés au plus tard le 24 janvier 2018, avait annoncé Sarsar en avril dernier.

Le président démissionnaire de l'Instance supérieure indépendante des élections (Isie) Chafik Sarsar a annoncé hier le lancement officiel du centre d'appels Isie Com. « Le centre d'appels (1814) sera le lien entre l'instance et les électeurs et servira à fournir un maximum d'informations», a expliqué Sarsar lors d'une conférence de presse dans les locaux du centre.

