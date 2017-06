Tunisie: Franck Kom - « Le CA m'a contacté ! »

Le coach qui a remis en selle le Stade Tunisien serait sollicité par d'autres clubs de Ligue 1 et Ligue 2. Lotfi Sebti a confié qu'il a été contacté par cinq clubs. Le premier est l'ES Métlaoui qui a laissé partir Mohamed Kouki sur le banc du Stade Tunisien. Sebti a affirmé qu'il a aussi été sollicité par le CSHLif, l'US Tataouine, l'OS Bouzid et l'AS Marsa.

Alors que ses joueurs sont de plus en plus sollicités par les grosses écuries en Tunisie, le Club Athlétique Bizertin essaye de se renforcer en lorgnant des joueurs étrangers. En effet, les dirigeants du club nordiste ont fait une offre à un joueur international kényan. Il s'agit de Clifton Miheso qui occupe le poste de milieu de terrain offensif. Le joueur évolue actuellement au club zambien de Buildcon FC. Avec le Kenya, il a joué 28 matchs.

Le Tunisien est revenu à cette occasion sur les conditions de participation de la sélection tunisienne à la CAN 2015 et notamment l'élimination injuste face à la Guinée-équatoriale en quarts de finale.

