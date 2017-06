Tunisie: Ce qui changera

Le chef du gouvernement a exprimé son «mécontentement» quant activités de l'unité de contrôle des conteneurs par scanner au sein du port et critiqué la lenteur d'un nombre d'opérations douanières, outre les situations professionnelles d'un nombre de fonctionnaires et d'ouvriers.

En cas de non application, les autorités concernées vont prendre en charge les marchandises et appliquer les procédures nécessaires conformément aux lois en vigueur.

L'Office appelle les propriétaires des marchandises entreposées au port depuis plus de 60 jours à récupérer leurs biens ou à se présenter auprès des services concernés au sein du port pour régulariser leurs situations et accélérer l'opération de récupération.

Ces décisions qui concernent les clients et les professionnels opérant au sein du port et les capitaines des navires, visent à réactiver une disposition qui consiste à fixer la liste des conteneurs destinés au chargement et présenter le plan final de l'opération.

Ces décisions visent la concrétisation des mesures exceptionnelles relatives à la réduction des délais d'attente au port. Concrètement, il s'agit de fixer un délai maximum pour les opérations de déchargement et de chargement des conteneurs à bord des porte-conteneurs, en ne dépassant pas les 200 conteneurs vides par bateau et assurer le traitement de 100 conteneurs.

