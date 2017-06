Congo-Kinshasa: L'ONU entend améliorer les défis sécuritaires en RDC

Par ailleurs, le secrétaire général adjoint en charge des opérations de maintien de la paix a dernièrement déclaré que les Nations unies se sont engagées à poursuivre leurs efforts pour appuyer la RDC et son peuple sur la voie de la stabilité politique et la fin des violences.

Dans cet ordre d'idées, il a promis de continuer à travailler avec les autorités congolaises pour que la coopération soit la plus efficace possible. Cependant, il a fait remarquer que la responsabilité première de sécuriser le pays revient à l'Etat congolais. Quant à lui, l'ONU s'assigne l'objectif d'accompagner la RDC dans la recherche d'une paix durable, renseigne radiookapi.net.

Au cours d'une conférence de presse animé sur le tarmac de l'aéroport de Goma, Jean-Pierre Lacroix a indiqué que des échanges qu'il a eus avec les autorités provinciales, les humanitaires ainsi que les différentes composantes de la Mission des Nations unies pour la stabilisation du Congo (Monusco) ont porté sur l'évaluation de la situation sécuritaire et la collaboration entre la mission onusienne et les autorités provinciales. « Nous avons eu des échanges très denses qui nous ont permis de faire le point sur notre coopération sur la manière dont nous pouvons améliorer encore le soutien des Nations unies au peuple congolais, notamment aux populations de cette région du Nord-Kivu. Et aussi, la manière dont nous pouvons aider à mieux affronter les défis qui existent notamment, le défi en matière de sécurité », a-t-il fait avoir.

