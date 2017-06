Swaziland: Coupe CAF - MCA/ Mouassa - « Pas mieux qu'une victoire face à Mbabane Swallows »

Après avoir fini sur la troisième marche du podium sur le plan national, le MC Alger veut désormais se concentrer sur la Coupe CAF. Privé de plusieurs joueurs pour le dernier match du championnat, mercredi dernier, à Bel Abbès, Kamel Mouassa bénéficiera de la disponibilité du tout le groupe pour le prochain match de Coupe de la Confédération africaine face à la formation de Mbabane Swallows. Une rencontre capitale pour le MCA, car une victoire permettra aux coéquipiers de Hachoud de prendre quatre longueurs d'avance sur cette formation et ne sera donc qu'à trois points du bonheur.

Malgré tous les «maux de tête» vécus cette saison par les Vert et Rouge du Mouloudia d'Alger, leur parcours sportif reste plus que satisfaisant et peut encore être beaucoup mieux durant leur parcours continental. Sur le plan africain, les troupes de Mouassa ont brillé lors des trois premières journées de la Coupe CAF. Mardi prochain pour la compte de la 4ème journée de la Coupe de la Confédérations africaine, le Mouloudia d'Alger vise une victoire afin d'optimiser ses chances pour le prochain tour de la compétition.

«Nous étions amoindris face à l'USMBA et les joueurs étaient un peu fatigués. Nous avons eu maintenant le temps nécessaire pour récupérer afin d'aborder le match de Coupe de la CAF dans les meilleures conditions. Je vais aligner les joueurs les plus prêts et il n'y a pas mieux qu'une victoire face à Mbabane Swallows pour préparer notre demi-finale face à l'ESS, » a confié Kamel Mouassa dans des propos relayés par Le Buteur.

Pour l'aventure africaine en Coupe CAF, le MC Alger devra poursuivre son parcours honorable jusque-là surtout après avoir récolté 5 points qui lui permettent de se positionner à la première place pour l'instant à l'issue de la 3e journée.