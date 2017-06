Congo-Kinshasa: Nouvel appel

Un nouvel appel est lancé en vue d'une transition pacifique en République démocratique du Congo et à l'organisation des élections dans les délais prévus par l'Accord de la Saint-Sylvestre. Il porte la signature de neuf anciens chefs d'État, plus l'ancien secrétaire général des Nations unies, Kofi Annan.

Ce énième appel sera-t-il entendu ? La question reste posée. Néanmoins, ce qui apparaît comme le dernier appel, émanant cette fois-ci des dirigeants africains engagés dans la démocratie, s'ajoutant ainsi aux autres appels déjà lancés par des pays occidentaux et des organisations internationales, doit être pris au sérieux par les concernés. L'instabilité de la RDC est une menace pour la stabilité, la prospérité et la paix de la région des Grands Lacs, et même pour l'Afrique dans son ensemble.

L'alarme sonnée par le Béninois Thomas Boni Yayi, le Sud-Africain Thabo Mbeki, le Tanzanien Benjamin Mkapa, le Botswanais Festus Mogae, le Nigérian Olusegun Obasanjo, le Cap-Verdien Pedro Pires, le Mauricien Cassam Utem et les trois Ghanéens John Kufuor, Kofi Annan et John Mahama doit retentir fort au Palais de la nation. Cela donnerait à Joseph Kabila, qui ne peut plus se représenter à la présidentielle pour avoir épuisé ses deux mandats constitutionnels, l(opportunité d'intègrer dignement ce club d'ex-chefs d'Etat qui imposent par leur notoriété.

N'est-il pas finalement temps de corriger les choses ? C'est là que les lignes doivent bouger de la part du pouvoir de Kinshasa dès lors que tout le monde, déplorent le non-respect de l'esprit et la lettre de l'Accord politique du 31 décembre 2016. Le nouvel appel est une prévention contre le danger qui découle de l'absence d'organisation d'élections en décembre 2016.

Le nouveau cri du cœur appelle les uns et les autres d'être à l'écoute du peuple pour ne pas rater un tournant important de l'histoire nationale.