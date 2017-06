Afrique du Nord: Migrants - Nouvel assaut à la voiture bélier au poste-frontière de Melilla

Le Maroc, qui se montre soucieux de donner un visage humain à sa politique vis-à-vis des migrants subsahariens alors qu'il vient de réintégrer l'Union africaine, avait annoncé cette année une deuxième vague de régularisation massive pour les clandestins. Plus de 18 000 personnes disposent aujourd'hui d'une carte de séjour, mais nombreux sont ceux à ne pas renoncer à gagner l'Europe et à tenter la dangereuse traversée maritime ou terrestre vers les l'Espagne.

Les passagers et leur conducteur de la voiture bélier de ce matin ont été appréhendés. Seul le « passeur » a lui été mis en détention provisoire et devrait passer devant un juge espagnol ce dimanche. Quant aux migrants, ils sont considérés comme des victimes, assurent les autorités espagnoles. Ils sont actuellement dans un des centres d'accueil de demandeurs d'asile de l'enclave et comparaîtront comme témoins dans l'affaire.

Contactée par RFI, la Guardia Civil de Melilla compte trois blessés légers depuis les deux assauts de ce samedi et de vendredi. Si le premier passage en force a été en quelque sorte réussi, le passeur et neuf passagers étant toujours en fuite.

