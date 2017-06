Congo-Kinshasa: J.M. Kabund - « Le pouvoir se prépare à imputer des faits criminels à l'UDPS »

Le parti d'Etienne Tshisekedi dit avoir constaté des enlèvements arbitraires de ses cadres et militants par des hommes armés à Kinshasa et dans les provinces du pays.

Selon le communiqué signé par le secrétaire général du parti, Jean-Marc Kabund-a-Kabund, ces cadres et militants sont « gardés dans les geôles clandestines, notamment de l'ANR et de la DEMIAP à Kinshasa ». Les hommes qui enlèvent les membres de l'Union pour la démocratie et le progrès social (Udps) dont certains en uniformes « répondent à un plan macabre qui consiste à créer une situation de terreur et d'insécurité généralisée tant à Kinshasa qu'à l'intérieur du pays, et à usiner, de toutes pièces, un ensemble de faits criminels que le pouvoir en place se prépare à imputer à ses cadres aux fins de les museler », alerte le communiqué.

Dans ce même document, l'Udps exige la libération pure et simple de tous « ses membres enlevés », ainsi que le retrait sans délai de la police « qui occupe illégalement son siège de Goma », sous peine de traduire en justice (nationale ou internationale), les auteurs de ces exactions.

Depuis la série d'évasions dans quelques prisons à travers le pays, la police procède à des patrouilles nocturnes et des fouilles de véhicules, qui débouchent parfois sur des arrestations à Kinshasa. Des véhicules sont fouillés depuis le dimanche 11 juin sur certaines artères de la ville de Kinshasa après 22 heures. Les forces de l'ordre ont installé des checkpoint notamment dans les communes de Limete, Ngaba, Kintambo, Ngaliema, ND'jili et Mont-Ngafula.

Et selon le porte-parole de la police, il s'agit d'une opération lancée par la police pour « rechercher les criminels, surtout ceux qui se sont évadés des prisons de Makala et Kasangulu ». Il précise que ces checkpoint sont « mobiles et ciblés ». D'autres dispositions sécuritaires comme « le bouclage, le ratissage et les patrouilles », sont prises, selon la police. Des mesures qui visent à rassurer la population.