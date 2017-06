Congo-Brazzaville: Ligue 1 - Rennes - Faitout Maouassa explique son choix

Plus grand établissement sanitaire du Congo, le Centre hospitalier et universitaire de Brazzaville (CHU-B)… Plus »

Après un titre de champion d'Europe U19 il y a un an, le jeune arrière gauche ou milieu gauche avait peu à peu glané du temps de jeu dans l'effectif de Pablo Correa. Aligné à 14 reprises en Ligue 1 la saison dernière, il a marqué trois buts et délivré trois passes décisives, devant le meilleur joueur lorrain lors de la phase retour. A Rennes, Faitout Maouassa devrait occuper le couloir gauche du milieu de terrain à quatre de Christian Gourcuff.

« Rennes, C'est un super club formateur. Ils l'ont prouvé ces dernières années en sortant beaucoup d'espoirs. Avec l'effectif, on peut jouer le haut du tableau. La 6e, 7e place d'abord. Après, j'ai regardé aussi le recrutement, quand on voit Traoré, Bourigeaud, qui sont de très bons jeunes joueurs, ça conforte dans son choix. Je suis là pour progresser et aider le groupe », a confié Faitout Maouassa à nos confrères.

