Tunisie: Une saveur particulière

On les a souvent «portraitisés» experts en la matière, épousant comme personne les contraintes d'une épreuve pas comme les autres, habiles à manœuvrer dans les différentes circonstances. On les reconnaît comme des équipes qui cherchent tout ce qui fait la différence.

Il est un autre trait remarquable: l'initiative et la prise de risque. Et pas seulement en apparence parce qu'on a pris l'habitude d'appeler petit poucet.

D'un côté comme de l'autre, la volonté de s'imposer dans une finale de la Coupe de Tunisie est génératrice de rêves, de désirs. Elle crée une motivation collective renforcée, donnant tout son sens, pas uniquement dans le jeu, mais aussi dans le comportement sur le terrain. Un comportement bien spécial qu'on ne voit pas dans les autres matches.

Un finaliste, ça se mérite plus que ça ne se revendique. Le constat est bien établi et la conviction plus que jamais assumée. Car, aujourd'hui, pour arriver à ce stade de la compétition, il ne faut pas seulement le décider, mais aussi le vouloir plus que tout. C'est cela la coupe. Il faut se battre, avoir faim.

Pour beaucoup, la tendance «coupe» est synonyme de passion. C'est moins une révolution qu'une adaptation. Les équipes qui préconisent cette tendance sont faciles à repérer : le cas du Club Africain qui a pris l'habitude de s'aventurer outre mesure. Avec une variante indéfinie. Plutôt que de stagner, les Clubistes vont souvent jusqu'au bout. Leur mode d'emploi est bâti à la fois sur l'inspiration, le réalisme et la puissance.

La procédure est complètement différente pour l'US Ben Guerdane, le petit poucet de cette édition. Alors, pour tenter de déplacer la montagne, l'équipe devrait miser sur des choix réellement payants. Entre le CA et l'USBG, il y a ce qu'on appelle ceux qui jouent du piano, et ceux qui le portent. Mais chacun peut marquer de son empreinte à sa manière.

Ce genre de match et de confrontation est au fond l'expression d'une belle histoire, d'un bon roman, à la fois d'une continuité et d'une rupture. Pour tenter de questionner les réussites, il est nécessaire d'en comprendre les ressorts internes, les leviers, les enjeux. Alors quels liens avec les parcours du CA et de l'USBG ? Quelles ressources ? Quelle spécificité ?

Si la pression du résultat et le stress inhérent pèsent sur les épaules des joueurs clubistes, ceux de Ben Guerdane marquent déjà leur carrière, avec une gestion adéquate des différentes étapes qui les ont mené à la finale.

Aspiré et inspiré par le jeu qui en découle à un tel point qu'il devient la source d'une véritable euphorie, le football des deux protagonistes devient ainsi "contagieux". Le plaisir encore davantage pour se donner à fond. Un stigmate de plus en plus porteur!...

La capacité à décider et agir sous forte pression est la marque des grandes équipes. Le choix relayé dans l'archétype clubiste est aujourd'hui destiné à donner un sens à tout ce qui devrait faire face à la suffisance. Il s'agit de savoir en priorité comment gérer les débats sur le terrain, conditionner l'adversaire et surtout mieux comprendre le match, le plaisir et la passion qu'il génère. Mais aussi les difficultés liées à la recherche d'un temps perdu.

En toute rigueur, l'USBG assume pour sa part les considérations qui vont avec l'équilibre recherché. Plus encore, elles ouvrent la piste d'un exploit pas tellement impossible et qui se rapproche du goût de la frénésie.

On est en train aujourd'hui de diagnostiquer: les deux adversaires sont censés être plus forts dans une finale de coupe. L'enjeu commande d'évoluer sur cette base.

Finalement, tradition ou innovation? Le débat est éternel et il est souvent difficile de lui trouver un élément de réponse et tirer les enseignements qu'il faut...