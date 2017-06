Cameroun: ETOUDI - Que cache l'intense activité présidentielle ?

Ces derniers mois le chef de l'Etat camerounais se montre très actif sur plusieurs fronts. Allant des audiences aux décisions fortes, ce dynamisme du moment fait croire qu'il y aurait encore des surprises dans les jours à venir.

De la réception des diplomates et autres émissaires, en passant par des investisseurs et lobbyiste, l'agenda du président Paul Biya est sans cesse surchargé et tout se déroule avec une célérité qui étonne plus d'un observateur. Déjà le 06 avril 2016, Vincent Bolloré, président directeur général du groupe Bolloré était reçu au palais de l'Unité.

Au terme de cette audience, l'investisseur français a déclaré à la presse qu'il est allé faire le point des investissements de son groupe au Cameroun et présenter au chef de l'Etat ses nouvelles ambitions dans les domaines du transport et de la logistique en rapport avec le nouveau port en eau profonde de Kribi et le chemin de fer, le stockage de l'énergie et la culture.

Le 7 avril 2016, Mahamat Allamine Bourma-Treye, ministre tchadien des Finances et du Budget, envoyé spécial du président Idriss Deby Itno. En séjour au Cameroun dans le cadre de la réunion des Ministres de la zone franc, le ministre français des Finances et des Comptes publics, Michel Sapin a été reçu en audience par le président de la République, Paul Biya en fin de journée du vendredi 8 avril 2016.

Diplomatie

Le président de la République M. Paul Biya a reçu, ce mardi 16 mai 2017 au Palais de l'Unité les Lettres de créance des nouveaux ambassadeurs d'Allemagne et du Royaume du Maroc. D'abord Hans-Dieter Stell est le nouvel ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Cameroun. Le diplomate allemand, ancien consul général d'Allemagne à Hô Chi Minh ville au Vietnam remplace à ce poste son compatriote, M. Holger Mahnicke. S.E. Mostafa Bouh est le nouvel Ambassadeur du Royaume du Maroc au Cameroun.

Il succède à S.E. Lahcen Saile. Il était depuis 2011, ambassadeur du Maroc en République fédérale du Nigeria et auprès de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao). Le 22 mai c'est autour de la territoriale. L'on assiste à la nomination des sous-préfets et des inspecteurs généraux respectivement chargés de l'administration territoriale et des questions électorales. Dès le lendemain c'est-à-dire mardi 23 mai, le président de la République par la voix du secrétaire général de la présidence de la République Ferdinand Ngoh Ngoh rend public les résultats de la commission d'enquête chargée de faire la lumière sur la catastrophe d'Eseka.

Le 21 octobre, le déraillement d'un train de la compagnie Camrail avait fait officiellement 79 morts. Dans ce document il est prévu une série de mesures. 48h plus tard c'est la Lobbyiste Cristina Rivero De Theisen qui débarque au palais même si des langues continuent de s'interroger sur le profil de cette dame dont les référentiels et les états de service reste sujette à caution. Gilles Thibault, l'ambassadeur de France au Cameroun est reçu le 30 mai 2017, par l'homme du 06 novembre 1982. Au menu de l'entretien, le tour d'horizon des sujets d'intérêt commun et la récente actualité internationale.

L'ambassadeur de Russie Nicolay Ratsiborinsky à son tour passera le 05 juin. L'entretien avec le numéro 1 camerounais tourne autour de trois centres d'intérêt : la gestion de la crise anglophone, la sécurité dans le Golfe de Guinée et la coopération économique. Le lendemain on parle affaire dans la mesure où le Président directeur général de Edf, Jean-Bernard Levy et le vice-président de Huawei Technologies, M. Li Dafeng, ont été, tour à tour, échangé avec l'occupant principal du palais d'Etoudi le mardi 06 juin 2017.

Le couronnement

Le mercredi 07 juin 2017 au Palais de l'Unité, se tient une session du Conseil supérieur de la Magistrature. De nombreuses décisions sont prises. Il y a eu la prestation de serment des nouveaux membres récemment nommés au sein du Conseil. Ensuite, les conseillers se sont penchés sur 07 dossiers disciplinaires. Les magistrats incriminés étant assistés au cours de cet exercice de leurs avocats.

Enfin, le Conseil a procédé à l'intégration de jeunes auditeurs de justice, récemment sortis de l'Enam ; puis à la promotion et aux nominations des magistrats du Siège et ceux du Parquet ainsi que de la Chancellerie. En fin de compte il y a le projet de loi sur la réorganisation le projet de loi fixant les attributions, l'organisation et le fonctionnement du Conseil économique et social.