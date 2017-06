Congo-Kinshasa: Enjeux politiques - Appel des anciens chefs d'État africains à une transition pacifique et démocratique en RDC

Neuf anciens dirigeants africains, des modèles d'une certaine conception de la démocratie sur le continent, auxquels s'est joint l'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, ont lancé le 16 juin, via un communiqué, un appel pressant aux autorités congolaises en faveur d'une transition pacifique et démocratique en RDC.

«Appel urgent pour une transition démocratique pacifique en République démocratique du Congo ». Tel est l'intitulé d'un communiqué publié le 16 juin et signé par neuf anciens chefs d'État africains et un ex-secrétaire général de l'ONU, en l'occurrence Koffi Annan. Le message contenu dans ce document est un vibrant appel lancé aux autorités congolaises en faveur d'une transition pacifique et démocratique en RDC en proie à une crise politique susceptible de menacer la stabilité, la prospérité et la paix de toute la région des Grands lacs, voire de l'Afrique dans son ensemble. Cette crise, pensent-ils, résulte de la non-tenue des élections en 2016 conformément à la Constitution. En tant que dirigeants africains attachés à la démocratie et se sentant concernés au plus haut degré par la situation en RDC, les signataires dudit document ont préféré sonner l'alerte pendant qu'il est encore temps.

S'il est vrai que l'accord entre le gouvernement et l'opposition conclu à la Saint-Sylvestre sous l'égide de la Conférence épiscopale nationale congolaise (Cénco) a permis d'éviter un désastre, ils notent cependant que sa mise en œuvre rencontre des difficultés croissantes qui mettent en péril le processus censé conduire à des élections pacifiques d'ici la fin de cette année. « L'esprit et la lettre de l'accord ne sont pas respectés mettant ainsi en danger une transition politique non violente, qui nous paraît essentielle pour la stabilité et la prospérité future de la RDC. Les élections avec intégrité sont la seule stratégie pacifique possible pour résoudre la crise de légitimité qui afflige les institutions du Congo. Le gouvernement de la RDC et la communauté internationale doivent fournir à la commission électorale toutes les ressources nécessaires pour organiser les élections dans les délais prévus par l'accord », indiquent-ils dans leur message.

Si la crise actuelle en RDC n'est pas traitée, elle aura des conséquences continentales, ont averti Koffi Annan et les neuf anciens dirigeants africains qui, dans le même temps, ont invité les leaders politiques congolais à donner la priorité à l'intérêt national. « L'avenir de la RDC est en grave danger. Aussi appelons-nous les leaders congolais à redoubler leurs efforts de mise en œuvre de l'Accord de la Saint-Sylvestre de bonne foi affiné de restaurer la confiance entre les partis et assurer des élections libres, crédibles et pacifiques d'ici la fin de l'année », ont-ils conclu.

Outre l'ex-secrétaire général de l'ONU Koffi Annan, l'ex-président nigérian Olusegun Obasanjo, l'ex-chef d'État tanzanien Benjamin Nkapa, ceux du Benin Boni Yayi et du Ghana John Kufuor comptent parmi les neuf anciens dirigeants africains à avoir apposé leurs signatures au bas de ce document.