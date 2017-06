Tunisie: Les observations de la société civile

De son côté, le président de l'association «Kolna Tounès», également auditionné au parlement jeudi, a estimé que les compétences des régions et des districts énoncés dans le projet ne délimitent pas d'une manière claire les prérogatives de chacun, tandis que pour les municipalités, le rédacteur du projet a excessivement verrouillé les prérogatives. «La décentralisation est un processus, on ne va certainement pas s'arrêter là, dans 20 ans les prérogatives vont changer et le législateur doit donc laisser une marge de manœuvre pour ces changement», explique Moëz Attia, le président de l'association.

L'interventionnisme du pouvoir central ne s'arrête pas là, puisque la présidence du gouvernement, conformément au projet de loi, détient la possibilité de dissoudre le conseil municipal, si ce dernier n'adopte pas, dans les trois mois, son budget. «Nous savons tous que c'est la première fois que les municipalités seront gérées librement, il serait tout à fait normal qu'il y ait certains blocages lors de la discussion du premier budget», tient à noter Chaïma Bouhlel. L'organisation critique également la tentative du projet de contourner la justice, notamment en créant une «commission de réconciliation» en cas de litige sur les compétences (entre le pouvoir central, le pouvoir régional et le pouvoir local). Or, le principe que défendent les ONG serait un domaine où seuls les tribunaux sont compétents pour statuer sur les prérogatives de chacun.

