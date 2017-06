Tunisie: CA - Favori malgré lui!

Une finale, c'est un match dont le retentissement dépasse largement le cadre d'une opposition de style. En rien, un esprit revanchard ou un statut d'outsider n'occultera l'émotion qui saisira l'enceinte de Radès juste avant le coup d'envoi. Et c'est pour ça qu'une apothéose, de surcroît inédite, est toujours marquante.

Aujourd'hui, en pleine canicule, tous les regards seront tournés vers l'enceinte de Radès. Ce match couperet, dont le retentissement dépasse largement le cadre des deux associations sportives, sera forcément au centre de toutes les attentions des puristes.

Au coup d'envoi, il ne sera plus question d'écart rédhibitoire entre les deux clubs. Il sera plutôt question de duels rugueux et d'échanges musclés entre des joueurs robustes et déterminés.

Oui, ce choc mettra aux prises, le temps d'un match, deux forteresses imprenables. Ou presque ! Si tout au long du championnat, du play-off plutôt, les murailles des deux équipes se sont fissurées à plusieurs reprises. Peut-être que sans ces claques à répétition reçues, ce tandem-là n'aurait pas atteint la finale.

Favori «malgré lui» de cette apothéose, le CA ne présente pas beaucoup de garanties derrière. L'équipe clubiste a cédé à plusieurs reprises mais elle surfe tout de même sur une bonne vague avec un ratio offensif intéressant. Reste juste à soigner une défense qui craque régulièrement. Ce faisant, on y est ! Les fauves sont lâchés et le choc d'aujourd'hui promet. D'autant plus que le CA subit de grosses pressions pour pouvoir enfin gagner ce trophée qui lui échappe depuis des années. Sauf qu'ils sont deux sur la ligne de départ. Ils sont deux clubs à rêver à voix haute.

Rêve de gloire

Le cuisant revers de l'année dernière est encore vivace dans les esprits clubistes. L'EST avait corrigé un CA méconnaissable en finale. Pour l'édition actuelle, le CA se porte mieux et dispose d'arguments à faire valoir. Les Clubistes ont de bonnes raisons d'y croire et de se voir «Calife à la place du Calife». Et comme d'habitude, il n'en restera qu'un ! Sauf que là, la pression pèsera sur les épaules clubistes. Il faut forcément admettre que le CA a une responsabilité envers des fans qui ont soif de distinction. C'est une évidence. Dans sa prestigieuse histoire en Coupe de Tunisie, le CA a connu une longue traversée du désert.

Depuis 17 ans précisément. Dans un club comme le CA, c'est très long. Surtout lorsque les parcours se terminent invariablement avant que les choses sérieuses ne débutent ! Et maintenant, Chiheb Ellili va savoir, si toutefois il l'ignorait, ce que les termes pression et impatience le temps d'un match signifient réellement !

Quant à son onze, il abordera forcément cette finale avec une ambition décuplée. Il faudra juste que ça tienne jusqu'au bout. En clair, si l'écurie clubiste semble la mieux armée.

De là à faire mieux que la saison dernière, il n'y a qu'un pas que seuls les plus ambitieux franchiront... Et au technicien du club de Bab Jedid d'insister sur le mental tout au long de cette semaine d'attente fébrile. Le message est clair en ce sens : la Coupe et le CA, c'est une histoire jamais finie et c'est très bien ainsi ! En finale, il faut prendre conscience de l'instant présent. Car c'est quelque chose qui transmet l'énergie, rapproche les corps et permet d'avoir un onze soudé et déterminé. Tout le contraire de l'équipe finaliste alignée la saison passée !

Quand la FTF en remet une couche !

Les supporters du CA ont dû rebrousser chemin dès jeudi matin après une interminable attente et sous un soleil de plomb du côté des guichets du stade Zouiten : «On ne vend pas de billets aux supporters clubistes ici», leur a-t-on signifié après des heures d'attente : «C'est réservé aux fans de Ben Guerdane à condition de présenter une CIN», leur a-t-on précisé ! Et aux nombreux supporters du CA de se rabattre sur les guichets de la cité olympique d'El Menzah, où outre l'affluence, le marché noir battait déjà son plein ! La question qui revient avec insistance est en rapport avec le communiqué officiel de la FTF.

Pourquoi annoncer un point de vente (guichet du Zouiten) pour ensuite prendre tout le monde de court ? Dans ce cas de figure, la FTF, organisatrice de l'événement, est la seule responsable de cette zizanie ambiante ! D'ailleurs, l'instance suprême de notre sport-roi va plus loin dans sa «logique». Elle mentionne dans une livraison officielle qu'elle met à disposition trois types de billets. Des tickets virages, des tickets gradins et des sésames gradins... couverts ! A-t-elle oublié que le stade de Radès est entièrement couvert et qu'il est découpé en zones ?

Le Tifo de la Curva Nord parmi le Top 10 mondial !

Le Club Africain tiendra ses assises (assemblée générale évaluative) le mardi 27 juin à 10h00 dans un hôtel de Gammarth en banlieue nord. Cette grande messe annuelle clubiste sera suivie d'une assemblée générale extraordinaire destinée à amender les statuts du club. Les adhérents peuvent acquérir leurs cartes à partir de lundi 19 juin. L'information n'est pas passée sous silence. La chorégraphie du CA lors du dernier derby face à l'EST a été choisie par le site sportif spécialisé So Foot parmi les plus valorisantes de la planète. Pour rappel, en début de printemps, la Curva Nord du club s'était distinguée par un mémorable Tifo sur le thème de la mythologie nordique : avec Thor, Dieu du tonnerre, Loki, Dieu de la discorde et pour finir, Odin, Dieu de l'éternité et de l'intemporel.

Le FUS Rabat débarque

Le FUS Rabat rejoindra Tunis demain en vue de son match face au Club Africain prévu mardi dans le cadre de la Coupe de la CAF.

La délégation du FUS Rabat comporte 35 membres. Il est à rappeler que le club chérifien ne pourra pas compter sur quatre de ses joueurs. Il s'agit de Sy Ass Mandaw, Hicham Al Aroui, Ibourahima Sidibé et Mamadou Niang. Le Club Africain affrontera le FUS Rabat pour le compte de la 4e journée de la phase des poules au stade de Radès à partir de 22h00.