Congo-Kinshasa: Présidentielle 2017 - Le Rassemblement/Limete recadre Moise Katumbi

Et d'ailleurs, a-t-elle précisé, le Rassemblement n'a pas vocation à être une plate-forme électorale. Dans le cas d'espèce, seul le G7 s'est prononcé en faveur de la candidature de Moïse Katumbi tandis que les sept autres plates-formes affiliées ne sont pas prêtes à embrailler sur ce registre. Pour ce cadre du Rassemblement qui a requis l'anonymat, la priorité pour l'heure consiste à obtenir l'alternance politique et surtout à participer aux prochaines joutes électorales, quitte à réfléchir le moment venu sur la candidature à piloter à la présidentielle.

« Il n'en est rien », martèle un membre du Comité de sages du Rassemblement. S'expliquant à ce sujet au lendemain du point de presse de Moïse Katumbi à Paris, cette source proche du Rassemblement rappelle que cette structure politique est une coalition des personnalités diverses et des partis politiques. Certains, a-t-il déclaré, sont dans l'opposition depuis des dizaines d'années et partagent leur idéal politique avec des plus jeunes. Ce serait, a-t-il ajouté, faire injure à leur lutte en transformant le Rassemblement en une plate-forme électorale livrée à la merci d'un candidat président de la République.

Candidat à la présidentielle 2017, l'ex-gouverneur de la province du Katanga et candidat déclaré à la présidentielle de fin 2017 se verrait bien porté dans son ambition par ses pairs du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement.

