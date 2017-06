Congo-Kinshasa: Division 1/Play-Off - Mazembe soumet Don Bosco, V.Club vient à bout de Bukavu Dawa

On est déjà à la dernière ligne droite au championnat national de football avec trois équipes qui se détachent en tête du classement. Avec son succès, précieux, sur Don Bosco, Mazembe se conforte de plus en plus dans le fauteuil du leader, alors que V.Club maintient sa pression grâce à sa victoire sur Bukavu Dawa.

Déjà premier au classement provisoire du Play-Off de la 22e édition du championnat national de football avec un meilleur goal average, le TP Mazembe a consolidé ce leadership, le 16 juin, dans son stade de la commune de Kamalondo à Lubumbashi, en s'imposant face au CS Don Bosco. Deux buts inscrits, le Malien Adama Traoré à la 8e minute et Ben Malango à la 77e minute, c'est le résultat de cette rencontre de la 10e journée de cette ultime étape de la Division 1. Notons que Ben Malango a raté un penalty à la 14e minute, mais influencer à l'issue de la partie. Avec cette précieuse victoire, Mazembe du coach Pamphile Mihayo Kazembe totalise 24 points, seul en tête du classement, devant le DCMP relégué à la deuxième position avec 21 points et un goal différence de +10.

V.Club (21 points, un goal différence de +9 et un match en retard) doit sa troisième place grâce à sa victoire sur le fil, le même vendredi au stade des Martyrs de Kinshasa, aux dépens de l'OC Bukavu Dawa par deux buts à un. Taggy Etekiama a ouvert la marque pour les Dauphins Noirs à la 40e minute sur penalty, avant l'égalisation de Bukavu Dawa par Kamuti à la 85e minute après avoir apporté du danger dans le camp de V.Club pendant une vingtaine de minutes. Mais le duel tactique entre les entraîneurs Florent Ibenge des Dauphins Noirs de la capitale et José Mundele des Olympiens venus de Bukavu a finalement tourné autour du premier cité avec le deuxième but inscrit à la 88e minute par Eddy Ngoy Emomo sur un deuxième penalty accordé par l'arbitre de la partie, une sanction très contestée par les joueurs de Bukavu Dawa.

Pour Florent Ibenge, ses joueurs n'ont pas fait l'effort nécessaire en deuxième période, avant de se ressaisir. « Rien n'est gagné sans peine », a-t-il souligné. Pour sa part, José Mundele a indiqué que son équipe est en reconstruction, avec le souci de faire du beau jeu et faire douter des équipes plus expérimentées et habituées aux compétitions africaines. Bukavu Dawa n'a pas été ridicule et a bien répondu à V.Club au cours de cette rencontre. Malgré la défaite, a dit José Mundele, le travail va continuer.