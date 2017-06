Le leader du Mouvement pour le Parti de la Construction (Mpc), Mohamed Aly Séga Camara s'est prononcé hier, vendredi 16 juin sur son limogeage de son poste de secrétaire exécutif du Conseil national de la sécurité alimentaire. Face à la presse, Mohamed Aly Séga Camara, a clairement indiqué qu'il a été défenestré non pas pour faute de gestion mais tout simplement à cause de la décision prise par son parti d'aller aux prochaines législatives sous sa propre liste. Toutefois, il dit n'être nullement ébranlé par cette sanction du chef de chef qu'il accueille au contraire comme une sorte de libération de ses énergies.

Vingt-quatre après son limogeage de son poste de secrétaire exécutif du Conseil national de la sécurité alimentaire par le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne, Mohamed Aly Séga Camara ; leader du Mouvement pour le Parti de la Construction (Mpc) qui a présenté une liste pour les législatives du 30 juillet brise le silence. Face à la presse hier, vendredi 16 juin, le désormais ex-secrétaire exécutif du Cnsa dont le limogeage intervient dans un contexte marqué par une série de sanctions du chef de l'État à l'endroit de certains contestataires des investitures dans la liste de Bennoo aux Législatives, se veut clair.

«Les Sénégalais doivent comprendre que nous ne sommes pas mis à la porte pour faute de gestion parce que sur instruction du cabinet du Premier ministre, nous avons été audités par un cabinet international d'audit et le résultat de cet audit a montré que nous avons fait un travail simple». Poursuivant son propos, le leader du Mpc affirmera qu'il a été défenestré non pas pour faute de gestion mais tout simplement à cause de la décision souveraine prise par son parti d'aller à la conquête des suffrages de Sénégalais, lors des prochaines législatives.

Cependant, il souligne qu'il n'est nullement ébranlé par cette sanction du chef de l'Etat qu'il accueille au contraire comme une sorte de libération de ses énergies pour mieux se concentrer exclusivement au projet de son parti dont la finalité est le contrôle du pouvoir politique. «Ce qui nous oppose aux tenants du pouvoir, c'est que nous avons décidé en toute souveraineté d'aller à la conquête des suffrages des Sénégalais. Nous n'avons pas créé notre parti pour passer le clair de notre vie derrière les autres. Nous avons une ambition pour diriger ce pays et nous sommes en train d'y travailler. En plus dans le protocole d'accord d'alliance que nous avons signé avec le président de la République en 2011, il était clairement défini que notre engagement se limite à l'unique mandat présidentiel».

Selon lui, il n'a jamais été question pour le Mpc qui n'a pas signé l'acte de naissance de Bby de participer à une élection locale ou législative sous les couleurs de cette coalition présidentielle, et donc de renoncer à son ambition au profit du parti du président de la République ou de sa coalition Benno Bokk Yaakaar (Bby). «Dire à un parti que vous n'avez pas le droit d'aller à une élection et que vous devez vous mettre sous notre coupole, c'est franchir pour nous une limite qu'on ne devait dépasser d'autant plus qu'on a toujours reproché aux partis politiques de ne jamais oser aller aux élections seuls. En plus, en 2012, nous avions donné le nom de quatre personnes de notre parti au président Macky Sall pour les mettre sur la liste des 150 candidats à la députation mais aucun d'entre eux n'a été suppléant», a conclu Mohamed Aly Séga Camara.