Congo-Brazzaville: Journée de l'enfant africain - Donner à chacun des chances égales pour un avenir meilleur

La ministre des Affaires sociales, de l'action humanitaire et de la solidarité, Antoinette Dinga Dzondo, a souligné à l'occasion de cette journée, célébrée le 16 juin de chaque année, que malgré la conjoncture économique et financière difficile, le gouvernement continuera d'investir dans les enfants afin de donner à chacun des chances égales pour un avenir meilleur

La cérémonie de célébration de la 27e édition de la Journée de l'enfant africain a été organisée par le gouvernement en partenariat avec l'Unicef à l'auditorium du ministère des Affaires étrangères de Brazzaville. Placée sur le thème : « L'agenda 2030 pour un développement durable en faveur des enfants en Afrique : Accélérons la protection, l'autonomisation et l'égalité des chances », l'édition de cette année incite les Etats parties à renforcer la promotion et la protection des droits de l'enfant tels qu'énoncés dans la Charte africaine et inscrits dans les Objectifs du développement durable (ODD).

Rendant publique la déclaration du gouvernement, Antoinette Dinga Dzondo a rappelé que le Congo qui est un Etat partie à la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant depuis 2006 a présenté son rapport initial sur la mise en œuvre de cet instrument juridique régional en octobre 2015. Il s'agit, a-t-elle dit, d'un pas en avant, au regard des engagements pris par le pays en la matière. En effet, les recommandations issues de ce passage devant l'organe de traité y relatif ont été partagées avec tous les acteurs étatiques et non étatiques concernés par l'application de cette charte. Le but étant de mieux nous organiser pour la prochaine session prévue en 2020.

« Le Congo dispose d'un cadre légal et réglementaire en faveur de l'enfant dont la prise des textes d'application s'avère nécessaire. Je rassure que malgré la conjoncture économique et financière difficile, le gouvernement continuera d'investir dans les enfants afin de donner à chaque enfant des chances égales pour un avenir meilleur », a assuré la ministre en charge des affaires sociales.

Prendre des textes d'application des textes existants

Analysant le thème retenu, la représentation de l'Unicef au Congo a rappelé que le devoir de protéger, de respecter, de promouvoir et de réaliser les droits de l'enfant est un impératif majeur qui incombe aux gouvernements, aux institutions internationales et aux communautés. S'agissant du cas du Congo, le représentant de cette institution onusienne dans le pays, Aloys Kamuragiye, a salué les progrès réalisés par le gouvernement grâce à l'adoption d'une série de mesures législatives relatives aux besoins spécifiques de protection des enfants. Il regrette pendant ce temps, la non-prise des textes d'application de ces lois depuis de plus de cinq ans.

« Tout être humain recherche et a besoin du bien-être social et économique. Par le travail, la femme et l'homme retrouvent leur dignité. Cependant, de nombreuses familles sont plongées dans la pauvreté extrême et l'exclusion sociale. Cette situation met en danger le devenir de nos enfants », a indiqué le chargé de la section protection de l'enfant à l'Unicef Congo, Marius Biyekélé, qui a représenté l'institution lors de cette célébration.

L'Unicef et l'ensemble des partenaires au développement ont, par ailleurs, réaffirmé leur engagement quant à appuyer les efforts du gouvernement visant la mise en place d'un environnement favorable à la réalisation de tous les droits des enfants, particulièrement, le droit à la protection, l'autonomisation et l'égalité des chances des enfants, pour atteindre les ODD.

La présidente du Parlement des enfants du Congo, Juliana Itoua a, de son côté, invité les autorités congolaises à accélérer le processus d'adoption des textes d'application de la loi du 14 juin 2010 et sa vulgarisation à tous les niveaux pour que triomphe l'intérêt des enfants.

La Journée de l'enfant africain offre également un cadre de divertissement et de participation des enfants. C'est ainsi qu'il a été organisé les jeux de slam à l'issue desquels les dix participants ont reçu des kits scolaires leur permettant de poursuivre les études.