Sénégal: Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux - Le Pape François appelle à la construction de «l'avenir de la planete»

Le Conseil Pontifical pour le Dialogue Interreligieux (Cpdi), dans un communiqué transmis à la rédaction de sud Quotidien, a exprimé sa solidarité, à l'endroit des musulmans en ce temps de jeûne pendant le mois de ramadan et pour la célébration de l'Eid-el fitr. Occasion saisie par le Pape François d'appeler à «un nouveau dialogue sur la façon dont nous construisons l'avenir de la planète».

Le Pape François a commencé par attirer l'attention sur les dommages infligés à l'environnement et à l'humanité à cause de modes de vies et de nos décisions. «Une éducation, une ouverture spirituelle et une conversion écologique globale s'imposent pour relever de manière adéquate le défi de la crise écologique qui implique une profonde conversion intérieure », a-t-il affirmé.

Poursuivant, il indique «qu'en tant que croyants notre relation avec Dieu devrait être de plus en plus évidente par la façon dont nous nous situons par rapport au monde qui nous entoure». Et le pape de renchérir : «notre vocation à être gardien de l'œuvre de Dieu n'est ni facultatif ni marginale par rapport à notre engagement religieux en tant que musulmans et chrétiens». Le souverain pontife a également prié pour que les bénédictions et bonnes œuvres qui découlent du jeûne profitent à tous les membres de la famille humaine et à toute la création.

Depuis 50 ans le Conseil pontifical pour le Dialogue Interreligieux(CPDI) envoie le message pour le mois de ramadan et pour la célébration de l'Id el Fitr aux musulmans du monde entier. «L'expérience de nos deux communautés confirme la valeur de ce message pour promouvoir des relations cordiales entre chrétiens et musulmans en partageant leurs réflexions sur les défis actuels et urgents », peut-on lire dans le communiqué.