Congo-Brazzaville: Ligue 1 - AS Monaco - Soualiho Meïté débarque sur le Rocher

Après une grave blessure, Andy Kawaya cherche du temps de jeu. Et il pourrait le retrouver du coté de… Plus »

Formé à l'AJ Auxerre, Soualiho Meïté est également passé par Lille. Mais c'est la saison passée, à Zulte-Waregem, qu'il a véritablement donné un élan à sa carrière. Lors de ses 40 matches en championnat (30 lors de la saison régulière + 10 en play-offs), il a inscrit un but et délivré deux passes décisives. Surtout, il a brillé par sa régularité et son impact dans l'entrejeu.

Le transfert serait d'un montant avoisinant les 8 millions d'euros. Monaco souhaitait renforcer ce secteur suite au flou entourant le futur du Brésilien Fabinho et du Français Tiémoué Bakayoko en Principauté. Milieu de terrain défensif axial, né à Paris et international français dans différentes sélections de jeunes, possède un profil proche de celui de Tiemoué Bakayoko.

