Sénégal: En appui aux malades de diabète - La clinique Assiya offre mille bons d'analyses gratuites et mille flacons d'insuline

Sur cet aspect, le professeur de médecine interne et non moins directeur du Centre antidiabétique Marc Sankalé, Saïd Nourou Diop, renchérit : «le diabète est une maladie chronique et un fléau mondial et il se traite durant toute la vie». Selon donc le médecin, ce don de la clinique va faciliter la prise en charge des malades car le «diabétique doit toujours être en rapport avec son médecin ». S'adressant aux donateurs, Saïd Nourou Diop dira aussi que «s'occuper du diabète, c'est s'occuper de toutes les maladies car le diabète entraîne plusieurs autres maladies».

La clinique Assiya est venue en appui aux malades de diabète. Elle leur a, en effet, fait un don de mille bons d'analyses gratuites et mille flacons d'insuline. La signature de convention a eu lieu hier, vendredi 16 juin, en présence du représentant du président de l'Association sénégalaise de soutien aux diabétiques (Assas), Médoune Téw. Ce dernier a vivement salué l'acte. «Nous sommes comblés dans la mesure où c'est nous qui sommes diabétiques et qui bénéficient des dons », a-t-il indiqué. Justifiant toujours l'importance du don, Médoune Téw dira qu'un «diabétique sans insuline est en danger».

