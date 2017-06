Sénégal: Basketball - 1 / 2 finale aller Coupe du Sénégal garcons - Louga Bc-Douanes et Duc-Asfa sur les parquets

Les affiches des demi-finales de la coupe du Sénégal offrent de chaudes empoignades à Dakar et à Louga. Tenant du Trophée, le Louga Basket club va défendre son trophée en faisant face à l'As Douanes pour le compte de la manche aller. Un duel qui ne sera autre que le remake de la finale de la dernière édition que les Lougatois avaient fini d'arracher en deux éditions. Ecarté dans la course au titre de championnat et à la coupe du maire, le Dakar Université tentera également de son côté le sursaut face aux «Militaires» de l'Asfa.

Ejecté de la course au titre de championnat et de la finale de la Coupe du maire, le Dakar université club aborde ce week-end la phase aller des demi-finales de la Coupe nationale. Les Etudiants feront face aux Militaires de l'Asfa dans un duel qui s'annonce rude. Une rencontre à valeur de session de rattrapage pour les Etudiants. Après un septième titre en Coupe Saint Michel décroché, il y a quelques semaines aux dépens de l'Uso et qui a couronné la bonne forme affichée dans la première phase du championnat, les Universitaires sont en effet à la peine en cette fin de saison au vu de cette double élimination en demi-finale du play off et ensuite à la Coupe du Maire.

Dans cette optique, le Duc devrait sortir le grand jeu pour se donner les moyens de donner des couleurs à sa saison avec un titre majeur. Mais la tâche ne sera pas facile devant les militaires de l'Asfa qui sont tout simplement en train de terminer en force la présente saison. A l'image de cette demi-finale de la Coupe du maire que Hyacinthe Diop et autre Abdoulaye Koulibaly ont remporté aux forceps face à l'USO (71-66).

L'autre rencontre va opposer Louga Bc à l'AS Douanes. Les Lougatois vont engager la défense de leur trophée à domicile. Ce duel sera le remake de la finale dernière édition que l'équipe lougatoise avait remporté à l'arrachée sa première Coupe du Sénégal face à l'As Douanes. Mais en se hissant aussi bien en finale du play-off et en finale de la Coupe du maire, les Gabelous ont fini de démontrer qu'ils restent les grands favoris des trophées majeurs. Reste à franchir le pas durant la double confrontation qui promet d'être très disputées.