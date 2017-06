Centrafrique: Kurt Zouma reste la priorité du FC Séville

Après sa grave blessure à un genou, Kurt Zouma n'est pas parvenu à s'imposer à Chelsea. Et ça ne sera pas non plus pour la saison prochaine. Malgré un calendrier alourdi avec la Ligue des Champions, le défenseur central de 22 ans n'entre pas dans les plans d'Antonio Conte. Pour le moment, le manager des Blues préfère prêter le Français afin qu'il retrouve son meilleur niveau.

Du coup le joueur d'origine centrafricaine, mis sur le marché par Chelsea, ne manque pas de prétendants. En France, l'Olympique de Marseille, Lyon et Nice se sont déjà positionnés sur le dossier. Ailleurs, West Ham et Valence sont également intéressés. Aujorud'hui, le Diario de Sevilla annonce que le FC Séville s'est joint à la liste des courtisans. Le club andalou semble beaucoup apprécier le profil du jeune Franco-Centrafricain.

En effet, Kurt Zouma serait l'une des priorités du FC Séville selon le journal espagnol. Un temps annoncé du côté de l'Olympique de Marseille et de l'OL, l'international tricolore pourrait passer par la France seulement pour rejoindre le sud de l'Espagne. As explique qu'Eduardo Berizzo aimerait anticiper les probables départs de Daniel Carriço et surtout Adil Rami et éviter de se retrouver démuni dans l'axe de la défense.