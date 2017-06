Sénégal: Kolda - Les mesures idoines prises pour le CFEE, l'entrée en 6e et le BFEM

Kolda — Toutes les dispositions matérielles et techniques sont prises pour un bon déroulement des examens du BFEM, du CFEE et de l'entrée en sixième, dans le département de Kolda, assure l'inspecteur de l'éducation et de la formation, Kabiné Diané.

"Les jurys ont été constitués et les présidents, choisis. Pour chaque centre, il a été estimé le nombre de salles et de tables-bancs nécessaires et la mise en place est effective", a confie M. Diané à l'APS.

Cette année, 3347 candidats dont 1673 filles et 1674 garçons sont inscrits au BFEM, contre 8247 candidats dont 4092 filles et 4155 garçons pour le CFEE et l'entrée en sixième.

Il a rappelé que pour le CFEE, la réunion des directeurs et chefs de centre s'est tenue le mercredi 14 juin 2017. Il a assuré que les convocations ont été acheminées, en vue de faciliter la préparation des différents acteurs.

"Même si les textes ne prévoient que le transport des présidents de centre et des présidents de jury, au regard de l'enclavement de certaines localités, il est une obligation pour nous de transporter certains membres de commission. Tout naturellement, une telle tâche exige beaucoup des moyens, en logistique, surtout", a-t-il indiqué.

"C'est pourquoi, avec l'aide des autorités administratives, qui ne nous a jamais fait défaut, et en rapport avec les chefs de service, les responsables de collectivités locales, les partenaires au développement et autres bonnes volontés, nous espérons bénéficier d'un soutien dans ce sens pour nous acquitter de cette mission dans les meilleures conditions", a-t-il plaidé.

Il invite les principaux acteurs, notamment les élus locaux, les autorités administratives et scolaires, à s'impliquer afin que les associations de parents d'élèves prennent toutes les dispositions pour l'accueil et la prise en charge des candidats qui vont se déplacer.

L'inspection de l'éducation et de la formation de Kolda compte mobiliser pour le BFEM, 68 secrétaires et 24 présidents de jury, et pour le CFEE 589 surveillants, 106 secrétaires et 43 présidents de jury.