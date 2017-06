Congo-Brazzaville: Transport - Le port de Brazzaville et ports secondaires sur une mauvaise pente

Après une grave blessure, Andy Kawaya cherche du temps de jeu. Et il pourrait le retrouver du coté de… Plus »

À cela, il sied d'ajouter le vieillissement des cadres, l'arrêt de l'audit des ressources humaines et d'importantes dettes fiscales et sociales que cumule cette entreprise publique, dotée d'une autonomie de gestion.

Les travaux de réhabilitation entrepris au port de Brazzaville ont été suspendus depuis juillet 2016 à cause du non-paiement. Alors que ceux-ci devraient permettre d'équiper et de moderniser les installations portuaires.

« La tenue ce jour de la session bilancielle du conseil d'administration de notre entité me donne l'occasion de tirer la sonnette d'alarme, car les moments sont plus que difficiles. La situation du PABPS est devenue très préoccupante », a-t-il lancé.

