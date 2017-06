Sénégal: Statistiques nationales - L'Rtat suggère une rationalisation du système

Le premier Ministre Mahammad Boun Abdallah Dionne a présidé hier, vendredi 16 juin, la troisième session ordinaire du conseil national de la statistique qui permet de démarrer la seconde phase de la réforme du système statistique national. A cette occasion, le Premier Ministre et son gouvernement ont proposé une rationalisation du système statistique national qui compte plus de 100 structures.

Rationnaliser le système statistique national qui compte plus de 100 structures de production statistique, c'est le souhait du gouvernement du Sénégal qui demande leur remplacement par des directions sectorielles rattachées à l'Ansd. C'était hier, vendredi 16 juin, lors de la tenue de la 3e session ordinaire du conseil national de la statistique présidée par le Premier Ministre Mahammad Boun Abdallah Dionne.

« Il reste beaucoup de choses à faire si on veut rendre le système statistique national performant. Pour y aller, j'insisterais sur l'amélioration de la qualité des données et une bonne prise en charge des indicateurs du Pse et des Odd. Il nous faudra rationnaliser le système de production des statistiques. En effet, avec 119 structures des statistiques il est très difficile d'en assurer une bonne coordination, mais aussi et surtout un financement adéquat », a soutenu Amadou Ba, Ministre de l'économie, des finances et du plan.

Pour lui, la préoccupation majeure de notre système est centrée autour de la rationalisation des structures du système statistique national dont l'aboutissement est la centralisation de la production statistique et la transformation de l'Ansd en centre de ressource de tout le système statistique public.

Ainsi, invite-t-il l'agence nationale de la statistique et de la démographie à coordonner la mobilisation des ressources et la mise en œuvre du plan stratégique de développement des statistiques agricoles et rurales pour assurer sa parfaite cohérence avec la stratégie nationale de développement de la statistique.

Pour sa part, le Premier Ministre Mahammad Boun Abdallah Dionne a demandé à l'Ansd de finaliser la mise en place du pole statistique Casamance et d'initier la mise en place du pôle Sine Saloum.

« Je demande au Ministre de l'économie, des finances et du plan de formuler auprès du Fonds Monétaire International (Fmi) la demande d'adhésion du Sénégal à la norme spéciale du diffusion des données du Fmi avant la fin de l'année », a-t-il instruit.