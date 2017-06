Congo-Kinshasa: 5e Tour cycliste de la RDC - Noël Richet et Brendan James vainqueurs de deux premières étapes

La cinquième édition du Tour cycliste international de la RDC a bel et bien été lancée, le 15 juin, à Goma dans la province du Nord-Kivu, en présence du ministre des Sports, Papy Nyango, et du président de la Fédération congolaise de cyclisme, Sylvestre Motayo.

Cent douze coureurs ont au départ de la première étape de cette compétition courue sur un circuit fermé de 84 km sous le regard d'une foule qui s'est massivement rangée le long de la route. Et c'est le français Noël Richet qui l'a remportée, s'appropriant dès l'entrée le maillot jaune du premier au classement général. Le Belge Ali Nouisir a pris la deuxième place devant le Hollandais Rick Nobel. Le RD-Congolais Jimmy Muhindo a fini à la quatrième position. « Le public est formidable, c'est vraiment fantastique. Pour nous Européens, on ne voit pas autant de public chaque fois chez nous. Et on voit que tout le public est aussi amoureux du sport. À chaque fois qu'on est ici en Afrique, on a des frissons. Et le Congo, c'est vraiment formidable pour ça », a déclaré le vainqueur de la première étape à la presse.

La deuxième étape, courue le vendredi 16 juin sur les artères de Kindu dans la province du Maniema, a été remportée par le Belge d'origine australienne Brendan James. Il a parcouru en 3h28' les 120 km du circuit fermé, répartis en 24 tours de 5 km chacun. Après la première place de la première étape, le Français Noël Richet s'est contenté de la deuxième position, devant le Camerounais Sikandi Dapnet Ghyslain.

On a retrouvé une fois de plus le RD-Congolais Jimmy Muhindo à la quatrième place de cette étape après celle obtenue à Goma, alors que Fiston Dukwa a été le sixième coureur à franchir l'arrivée de cette étape. L'on note que cinquante-six cyclistes ont pris part à cette deuxième étape dont vingt-cinq n'ont pas franchi l'arrivée, ayant abandonné pour diverses raisons. « Il y avait beaucoup de chaleur et cela a fait beaucoup de dégâts, il y a beaucoup d'écarts aujourd'hui, tant mieux pour nous, les Franco-Belges en étant premier et deuxième. Pour ma part, premier hier et deuxième aujourd'hui, je suis très content, la forme est là, je suis très fort et je crois que cette année, je continuerai comme ça », a déclaré Noël Richet. Selon le programme du Tour, la troisième étape devrait se courir, le 17 juin, entre Lubumbashi et Likasi (120 km) dans l'ex-province du Katanga.