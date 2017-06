Sénégal: "Abdou Aziz Sy Dabakh Source de lumière", hagiographie d'un guide éclairé

Diplômé de l'Institut de technologie de Dakar, Moussa Mbow, a vécu en France où il a fait des études à l'Université de Bordeaux et à l'Ecole supérieure de radio dans les spécialités électronique et automatisme.

D'après l'historienne, le guide religieux, qui fut le 3e Khalife des tidianes, a "traversé le vingtième siècle avec tous ses problèmes et les vicissitudes de la vie". Elle affirme que "malgré tout cela, il est resté l'homme exemplaire et un régulateur social ".

Selon elle, "avec cet ouvrage Mame Dabakh reste plus que jamais vivant parmi nous et reste cette lumière qui doit nous guider vers la droiture et l'adoration d'Allah".

"Ce livre est un ouvrage extraordinaire, un ouvrage de collecte et de recherche replongeant le lecteur dans la vie et l'œuvre de l'homme de Dieu Mame Abdou Aziz Sy Dabakh", a-t-elle renchéri en présentant le livre lors d'une cérémonie de dédicace à Dakar.

