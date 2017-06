Afrique de l'Ouest: Timbuktu Institute lance la plateforme régionale "Sahel Education 2030", mercredi

A cette occasion, Alioune Tine, directeur d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre animera une conférence sur "le rôle de l'éducation aux droits humains et à la citoyenneté pour la paix au Sahel".

La cérémonie de lancement se tiendra à 10h, au CEM Joseph-Félix Corréa de Guédiawaye. Elle verra la participation des autorités nationales, des représentants des pays concernés, du Bureau régional de l'UNESCO et de la communauté éducative, en partenariat avec la coordination des gouvernements scolaires regroupant les élèves du département de Pikine et Guédiawaye.

Dakar — Timbuktu Institute lance mercredi "Sahel Education 2030", une plateforme régionale d'éducation aux droits humains et à la non-violence destinée aux jeunes élèves du Burkina Faso, du Mali, du Niger et du Sénégal dans le cadre de sa stratégie préventive, annonce un communiqué de presse parvenu à l'APS.

