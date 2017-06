Sénégal: Ramadan 2017 / Aides aux démunis - La ville de Pikine appuie les familles religieuses en denrées alimentaires

Et de poursuivre pour étayer ses propos : «Les populations ruent vers ces familles maraboutiques en ces temps pour être soutenues aux fins de joindre les deux bouts. Donc la mairie est consciente de cette situation d'où notre déplacement». La tournée de solidarité a permis à la délégation de visiter les familles religieuses Keur Serigne Touba de Pikine, Layenne de Malika, Keur Cherif Mouhamada Habib Tijani de Pikine Ouest et le représentant du Khalif des Baye Fall , Serigne Moustapha Fall à Pikine -Est. Chaque famille a reçu un don d'une tonne de riz avec 20 caisses de sucre. Les chefs religieux n'ont pas manqué de prier pour le maire de la Ville qui, pour la 3e fois a perpétué ce geste.

