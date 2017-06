Sénégal: Photographie de nos jours - A l'heure du clic et du selfie

Dans certaines familles, on vous accueillait à l'époque, et on en trouve encore quelques-unes, en vous ouvrant l'album photos. Pour passer le temps, pour briser la glace, ou pour se raconter quelques histoires ou souvenirs de famille. Et le photographe lui-même, évidemment, était très sollicité, pour immortaliser des moments de joie en famille, entre amis ou entre collègues.

Aujourd'hui, les choses ne sont plus vraiment ce qu'elles étaient : les mutations sociales sont passées par là. Selon nos différents interlocuteurs, les nouvelles technologies sont la principale cause de l' «agonie» de leur métier : il suffit parfois d'un téléphone portable, avec mille et une applications, pour prendre des photos ou se prendre en photo, les modifier, les partager, etc. Pour les photographes que nous avons rencontrés, de l'avenue Bourguiba, à Niary Tally, c'est par intime conviction qu'ils sont restés dans le milieu.

C'était presque une mode à l'époque : le shooting photo, chez vous, au studio, ou dans un lieu qui vous était cher. A l'occasion des grandes fêtes comme la Tabaski, la Korité, Pâques, Noël ou la Saint-Sylvestre, chacun se mettait sur son trente et un et appelait le photographe. Pour le plaisir de se photographier avec la famille, les amis, entre camarades de classe... Et le photographe brillait de mille feux parce qu'il était sollicité à tout moment. De nos jours, les choses ne sont plus vraiment ce qu'elles étaient. L'évolution du monde et les nouvelles technologies sont passées par là. Certains vous diront même que cette mode est dépassée. Les téléphones portables cumulent tout, de la simple photo, au montage, en passant par les albums... Pour nos interlocuteurs, voilà peut-être pourquoi, les choses meurent à petits feux.

Nous le trouvons dans son studio du Rond-point Jet d'Eau, où quelque trois personnes sont assises, dans une ambiance calme. La mine un peu triste, Abdou Cissé est formel : «Le métier de photographe est à l'agonie». Agé d'une quarantaine d'années, notre interlocuteur est visiblement pressé de répondre à nos questions. Très vite, il nous conduit en dehors du studio, en face du Rond-Point. Pas de pause-déjeuner pour de nombreux travailleurs, à cause du ramadan, mais la circulation est bloquée: l'heure de pointe peut-être. Chacun tente tant bien que mal de se frayer un chemin. Entre les regards des passants, les klaxons et les bourdonnements des voitures, Abdou Cissé n'est point gêné d'exprimer sa désolation.

« Vraiment la photo ne marche plus comme avant », déplore le photographe à plusieurs reprises et ce, sur un ton toujours très dur. Comme pour dire que l'homme est vraiment peiné. « Avant les gens venaient, très bien sapés, pour se faire photographier. Maintenant, vous ne verrez plus personne venir ici sapé et perdre son temps à se faire photographier », fulmine-t-il. Vêtu d'un jean bleu, l'homme aux cheveux poivre-sel et à de taille moyenne, explique la « mort » de son métier par l'évolution des nouvelles technologies. Dans le milieu depuis 1986, Abdou Cissé ajoute ceci : «Aujourd'hui, on te photographie dans ta salle de bain, et tu retrouves aux Etats-Unis, à l'aide des nouvelles applications». Alors, martèle-t-il, « pourquoi aller au studio ? ».

Un autre photographe crie son ras-le-bol. Il s'agit d'El Hadj Ndiaye, plus connu sous le sobriquet de Ndiaye photographe. Des lunettes noires accrochées au visage lui masquent le regard. L'homme, qui a d'abord refusé de répondre à nos questions, devient finalement assez loquace devant notre micro. « WhatsApp, Skype, Facebook, avec les applications de montage surtout, ont vraiment tué notre profession », fait savoir le jeune homme. Ce dernier, qui avait son studio photo, a fini par le fermer, pour manque de clientèle.

DES PHOTOS D’IDENTITÉ S'IL VOUS PLAIT...

Sur les deux voies de Niari Tally, c'est un monsieur du nom d'Ousseynou Barry que nous trouvons dans un studio. Ici, deux jeunes hommes sont assis ; pas le moindre client. Le studio est calme. Dans ce quartier populeux de Dakar, l'ambiance est bon enfant, et le chaud soleil n'empêche pourtant pas les gens de vaquer à leurs occupations. Aux environs de 14 h, alors que nous franchissons la porte du studio, le jeune homme, «satala» à la main, est sur le point de faire ses ablutions pour la prière. Sa tignasse sur la tête, Ousseynou Barry dira que rares sont ceux qui le sollicitent pour des photos d'album. La plupart de ses clients viennent surtout pour des photos d'identité. « C'est rare mais les gens viennent par moment, tu peux rester un mois sans avoir de client pour des photos d'album, peut-être parfois pour des mariages et baptêmes », nous renseigne-t-il. L'homme ajoutera ensuite que les « gens n'ont d'ailleurs plus le temps d'aller au studio ». Même chose pour Abdou Cissé. « Les gens sont trop occupés pour aller se faire photographier en studio », se contente-t-il de dire.

LE MANQUE D'ORGANISATION DU SECTEUR DECRIE

« Aujourd'hui, chacun s'auto- proclame photographe, surtout à l'occasion des grands évènements ». Les mots sont de Pape Kébé. Agé d'une soixantaine d'années, le photographe a pratiquement passé 30 ans dans le métier. Emmitouflé dans son caftan noir, Pape Kébé, assis sur une chaise, pose le regard sur ses jambes, qui le font souffrir. Pour lui, le secteur de la photographie est « désordonné ». A l'en croire, même si le monde de la photo a changé, surtout avec les nouvelles technologies, les photographes sont un peu responsables de leur situation.

Dans ce studio qui se trouve sur l'Avenue Bourguiba, en allant vers le Rond-Point Score, le décor attire le regard, avec des photos et des tableaux d'art accrochés par-ci par-là. A peine sommes-nous en train de discuter avec Pape Kébé, qu'un client se présente, pour se faire imprimer une photo, à partir de son téléphone portable. Suffisant pour que le photographe s'empresse de dire que c'est ce genre de clients qu'il a souvent. Avec cette situation, sans compter les employés, la facture d'électricité et le prix de la location, la fin du mois reste pour Pape Kébé, un véritable casse-tête. Mais « Yalla baxna», nous sert-il en wolof, autrement dit Dieu est grand. Chez Abdou Cissé, aussi, la question du manque d'organisation revient sur la table.

TRAVAILLER PAR CONVICTION

Mais qu'en est-il des outils de nos photographes ? « On a du bon matériel, des appareils qui coûtent plusieurs millions mais on ne gagne plus rien », fait savoir Abdou Cissé. A l'en croire, à cette heure où la photographie ne marche plus comme avant, c'est juste la conviction et la détermination qui l'animent. Sinon, dit encore le photographe, « j'aurais abandonné le métier pour autre chose ». Il ajoute : « Moi, la photographie, c'est mon métier, ma conviction, je l'adore ». Difficile, dira quant à lui Ndiaye photographe, de faire en sorte que son métier retrouve son lustre d'antan. « Ce ne sera pas facile car c'est Dieu qui change le cours de la vie. Les nouvelles technologies sont là, et ce ne sera pas facile de nous en défaire ». Aujourd'hui, pour s'en sortir dans leurs studios, certains photographes n'hésitent pas à combiner par exemple, la photocopie, l'impression... à la photographie elle-même.

LA PHOTOGRAPHIE D'HIER A AUJOURD'HUI : De la séance-photo «professionnelle», au selfie

Les temps ont vraiment changé, nous dira aussi Cheikh Thiam. Croisé sur l'Avenue Bourguiba et âgé d'une soixantaine d'années, l'ancien journaliste est nostalgique de ces moments de photos en famille, entre amis ou collègues de travail. Il garde d'ailleurs quelques photos chez lui. Dans son caftan blanc, l'homme, de taille moyenne, nous plonge dans ses souvenirs. «Quand on était jeune, on se mettait sur notre trente et un pendant toutes les grandes fêtes et on allait se faire photographier», raconte Cheikh Thiam. Et de poursuivre : « Tout le monde y passait car c'était des souvenirs et chacun avait son album-photo, ça faisait partie de la mode ». Les souvenirs de l'ancien journaliste ne s'arrêtent pas là. « Il y avait la queue chez le photographe », dit-il, « c'était génial, des moments de plaisir ». Toutefois, il comprend pourquoi la photo ne marche plus car « tu peux être au Sénégal et avec la modernisation, te retrouver à Paris ».

Loin des années-Cheikh Thiam, le temps est aujourd'hui au selfie. Exemple avec Khady Fofana, du nom de cette jeune étudiante que nous avons croisée à la Gueule Tapée. Vêtue d'une robe blanche avec un foulard rose sur la tête, comme pour dire que le ramadan est passé par là, et quelques mèches synthétiques qui débordent, Khady, teint clair, ne voit pas trop l'importance d'aller chez le photographe, sinon, le cas échéant, pour des photos d'identité ou pour des choses de ce genre. Marchant sous le soleil ardent, l'étudiante en droit, téléphone à la main, se demande d'ailleurs « pourquoi aller au studio pour des photos alors que le téléphone est là ». « Je ne me rappelle même pas être un jour allée au studio sérieusement pour des photos», dit-elle. « Je n'ai même pas ce temps-là et d'ailleurs je n'en vois pas l'importance », confie-t-elle. « Regardez, je viens à l'instant-même de poster ma photo sur Facebook et c'est par selfie que je l'ai prise, vous voyez comme c'est facile ?!»