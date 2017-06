Ile Maurice: Drogue - Peroomal Veeren présumé cerveau de plusieurs cellules

Gianchand Dewdanee et Sibi Thomas, directeurs de Brilliant Resources Consulting Ltd, ont autorisé l'importation et le paiement pour dédouaner les containers. Ils ont été arrêtés.

C'est également le cas pour la saisie de 7,6 kilos d'héroïne et de 6,8 kilos de cannabis dans des containers au port qui ont conduit à l'arrestation de Steeves Isbester, l'ex-Head Attendant au bureau du Directeur des poursuites publiques, et de deux Malgaches. La police soupçonne que ce ne serait pour l'heure que le sommet de l'iceberg car plusieurs autres branches du réseau seraient toujours opérationnelles. Selon la police, ces réseaux seraient connectés avec nul autre que James Mukusa Kanamwanjee, l'Ougandais qui a purgé une lourde peine de prison dans le centre pénitentiaire de Beau-Bassin pour trafic de drogue, mais qui est rentré dans son pays en 2016.

Le quartier général de l'Anti-Drug & Smuggling Unit en est de plus en plus convaincu. Peroomal Veeren, trafiquant de drogue condamné à 34 ans de prison, serait à la tête d'un vaste réseau de trafic de stupéfiants dirigé par diverses petites cellules, composées chacune de trois personnes au minimum. Des informations qui surviennent après la saisie de plusieurs kilos de drogue dans le port. Dans le cas de la saisie de 10,5 kilos de drogue à Trou-aux-Biches en mai, les enquêteurs tentent toujours d'établir le lien avec le suspect Veeren.

