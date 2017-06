Sénégal: Avant son adoption en séance pléniere mardi prochain - La Cap liste les points de désaccords

Le projet du code de la presse qui sera soumis aux députés mardi prochain, comporte des points que ne partagent pas les professionnels des médias. La Coordination des associations de presse (Cap) a fait face à la presse hier, vendredi 16 juin, pour faire part de ses craintes et en même temps demander aux parlementaires d'introduire en amendement les points soulevés.

Avant le vote en plénière du code de la presse prévu mardi prochain, la Coordination des associations de presse (Cap) a fait face à la presse hier, vendredi 16 juin. Les professionnels des médias fustigent l'alinéa 2 de l'article 4 relatif au statut du journaliste qui dit que le titulaire d'une licence va séjourner durant quatre dans une rédaction, avant de passer devant une commission de validation.

Pour le coordonnateur de la Cap, Bacary Domingo Mané, «un titulaire d'une licence n'a pas besoin de faire quatre ans dans une rédaction pour assimiler les techniques de collectes et de traitement de l'information. Mieux, il passe devant une commission de validation des acquis qui décidera s'il doit bénéficier ou non de la carte de presse nationale. La Cap avait proposé en lieu et place deux ans», dit-il. Les amendes infligées aux groupes de presse sont aussi intenables.

Bacary Domingo Mané juge qu' «elles sont exorbitantes et aucune entreprise de presse ne peut tenir dans ces conditions. Il y a même des amendes qui sont fixées à 10 voire 30 millions. Sans compter les astreintes de 300. 000 F cfa/ jour en cas de non paiement». Le coordonnateur de la Cap de rappeler que les sanctions pécuniaires élevées devaient se comprendre dans un contexte de dépénalisation des délits de presse. Et maintenant que les autorités sont revenues sur les sanctions privatives de liberté, il n'y a aucune raison, dit-il, de maintenir ces sanctions pécuniaires au niveau insupportable où elles se trouvent. Il prévient : «Si l'on n'y prend garde, c'est beaucoup d'entreprises qui mettront la clé sous la paillasson».

La Coordination des associations de presse déplore, par ailleurs, l'introduction dans le projet de code de notions de «secret de défense», de «atteinte à la sécurité de l'Etat», «d'intégrité territoriale» qui vont restreindre la liberté du journaliste dans l'accès et la diffusion de l'information.

En ce qui concerne l'attribution des fréquences, le Cap demande qu'elles soient à des groupes et communautés religieuses, comme c'est le cas pour les politiques et les groupes ethniques.

Pour tous ces points soulevés, la Cap continuera le travail de sensibilisation et de plaidoyer auprès de ses partenaires députés pour qu'ils les introduisent dans les amendements. A signaler que la Cap est pour l'adoption du code de la presse. Car, laisse entendre le coordonateur de ladite structure, « les avancées sont beaucoup plus importantes que les points fustigés ». Bacary Domingo Mané fait allusion à la définition claire du statut du journaliste, l'institutionnalisation de la carte nationale de presse, la définition du statut de l'entreprise de presse et l'instauration d'un fonds d'appui et d'aide à la presse.