Ile Maurice: Marco De Cazanove, le soigneur des machines à coudre

C'est lors d'un voyage effectué à Rodrigues pour réparer des machines à coudre qu'il a rencontré Marie-Noel Cap D'or. Cela a été le coup de foudre et où va l'aiguille, le fil suit. En 1983, il l'a épousée et cette dernière a donné naissance à quatre enfants.

Les machines n'ont aucun secret pour Marco de Cazanove. Leurs maux, il les connaît par cœur. Le plus souvent, dit-il, la griffe d'entraînement est encrassée; la tension du fil est incorrecte ; la pince aiguille est mal serrée; les moteurs tournent très lentement; les pédales n'ont pas assez de force pour accélérer; une courroie est cassée et les points ne sont pas tendus. D'autres problèmes sont aussi mécaniques, comme la machine qui claque. Il faut alors éviter que celle-ci n'émette un son aigu en cousant. Son conseil : si l'on prend soin de la machine, elle durera longtemps.

N'empêche, ce n'est pas le travail qui manque à Marco. Sa journée, il la divise en deux parties. La première, il la consacre à la réparation à domicile. Sa femme et lui sillonnent alors le pays à moto pour ce faire. Il lui arrive même de rester sur place pour revoir et régler les problèmes si jamais des clients ne sont pas satisfaits de son travail. Jusqu'à la mise au point de la machine. L'autre moitié, le réparateur la passe à la maison.

Sa spécialité : la réparation des moteurs. Une pièce d'une très grande importance pour faire tourner la courroie. Celle-ci, à son tour, sert à faire fonctionner tous les mécanismes de la machine, nous explique le réparateur. Le fil doit être bien tendu pour qu'il ne saute pas les points. Entre deux aiguilles, il nous fait comprendre qu'autrefois, ce sont les machines manuelles de la marque Singer qui étaient privilégiées pour la couture. D'ailleurs, pour remettre sur pied les machines anciennes retirées du marché local, Marco en achète de vieilles de diverses marques. Leurs pièces servent de pièces de rechange. Mais, de nos jours, les industries font de plus en plus appel aux machines électroniques, dit-il.

Marco a fait ses débuts comme apprenti dans les années 1978. Aujourd'hui âgé de 59 ans, il est connu comme le meilleur réparateur de machines à coudre domestiques et industrielles du pays. Une réputation qu'il s'est bâtie à force de travail. Pendant vingt ans, il a exercé à l'usine de textile de la zone franche avec pour tâche de restaurer des machines à coudre Overlock, de coutures plates et de boutonnières, entre autres. «Kot mo pasé lerb pa pousé. Mo ranz tou sort kalité masinn: pédal, mékanik ek élektronik», lance, taquin, Marco.

Diagnostiquer une machine à coudre est un jeu d'enfant pour lui. D'ailleurs les bruits qui s'échappent de sa maison, à Beau-Bassin, attirent bon nombre de passants. Bienvenue chez Marco De Cazanove. Dans un coin d'une chambre, à même le sol, plusieurs machines à coudre domestiques et industrielles sont posées. Certaines d'entre elles sont défaites de leurs pièces et prêtes pour la réparation. Tandis que d'autres sont bonnes pour la poubelle. Vous l'aurez compris, son chez lui s'apparente davantage à un atelier sophistiqué pour la réparation des machines qu'à une simple maison.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.