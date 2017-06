Sénégal: Ligue 1 (25ème journée) - Vers d'apres batailles pour le maintien

Le promu de Tengueuth FC, première équipe relégable (13e, 24 points), s'achemine vers un déplacement périlleux pour affronter à Amadou Barry. Ce sera face à Guédiawaye FC qui s'est d'ores et déjà taillé le costume de dauphin au sortir de la précédente journée. Les débats s'annoncent également tout aussi âpres à Saint Louis entre la Linguère et l'Union sportive de Ouakam. Une défaite sera sans doute malvenue pour ces deux formations qui figurent respectivement à la 10ème et 11ème place au classement, mais qui totalisent le même nombre de points au classement (26 points). Soit le même nombre de points que le Ndiambour.

Après le sacre avant terme de Génération, le championnat national de la Ligue 1 reprend ses droits ce dimanche 18 juin avec la 25ème journée. Après la Coupe de la Ligue qui a laissé plusieurs équipes de l'élite sur le carreau, cette journée réserve d' âpres batailles. Surtout au bas du tableau où plus de sept formations sont au coude à coude et restent sous la menace d'une relégation en division inférieure à deux journées de la fin du championnat.

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.