Sénégal: Ramadan de Tons - La corbeille

L'artisan avait excellemment bien travaillé. Pommes, poires, melons, raisins, bananes, kiwi : Tout ceci paraissait vrai. Tons versa des essences de fruits dans la corbeille en osier, fit un très joli emballage et y accrocha un petit mot : « de la part de ton cher petit neveux. Mabrouk , bon appétit» . Modou Khabane demanda à l'enfant qui lui apportait le cadeau de le poser délicatement sous le lit. A l'heure du Ndogou, toutes portes et fenêtres closes, il défie l'emballage et quand ses dents heurtèrent la fausse pomme , on l'entendit hurler « Woy yoyo ! fox niara laa... »(1)

Tons donc rumina sa vengeance. Il y pensa des nuits et des nuits. Voici que dans son sommeil, il cria: « Eureka, j'ai trouvé !» Tata de se dresser sur son céans avant de lui bourrer les côtes avec son coude. Tons ouvrit de grands yeux sur Tata et demanda « kuma boxé » avant de se rendormir. Mais au réveil l'inspiration nocturne était là inscrite sur son cortex. Il voyait exactement comment rendre la pareille à Modou Khabane l'ami rival.

