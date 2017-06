Sénégal: 27e édition de la journée de l'enfant africain couplée à la semaine nationale de l'enfant - La Conafe via «enfance et paix » porte le plaidoyer

En souvenir des insurrections survenues à SOWETO en Afrique du Sud le 16 juin 1976 ayant fait un massacre de centaines d'élèves lors d'une manifestation pour de meilleures conditions d'apprentissage, le Comité des experts sur les Droits et le Bien-être de l'enfant (CADBE) avait, depuis, invité les Etats membres de l'Union Africaine à célébrer, le 16 Juin de chaque année, la Journée de l'Enfant Africain (JEA). Sédhiou n'a pas été en reste. Hier vendredi 16 juin, la coalition nationale des associations et ONG en faveur de l'enfant (CONAFE) a organisé avec l'appui de Save The Children une journée de mobilisation sociale via son antenne de Enfance et Paix basée à Sédhiou pour porter le plaidoyer. Après la marche pacifique, un mémorandum est présenté à l'autorité.

Juste après la marche qui a mobilisé plusieurs dizaines de jeunes de la région de Sédhiou avec un encadrement manifeste des organisations de la société civile sous la conduite de l'ONG «Enfance et Paix», un mémorandum est remis au préfet de Sédhiou. «Au-delà de cette commémoration, il s'agit pour les Etats africains préoccupés par le Bien-être de leurs enfants et du devenir du continent, de marquer un temps d'arrêt pour évaluer la mise en œuvre du respect des droits de l'enfant. C'est un moment pour eux d'analyser les obstacles, les contraintes et de réfléchir sur les stratégies et les solutions adéquates à dérouler pour un développement harmonieux des enfants», lit-on dans ce document cadre.

Il s'agit, selon les organisateurs, «de mobiliser la communauté nationale autour de la problématique de la protection, de la promotion et de la réalisation des droits des enfants. Pour cette 27ème édition, le comité Africain d'Experts sur les Droits et le Bien-être de l'Enfant (CAEBE) a retenu pour thème : « L'Agenda 2030 pour un Développement Durable en faveur des enfants en Afrique : Accélérons la Protection, l'Autonomisation et l'égalité des chances ».

LES ENFANTS MARCHENT ET METTENT L’AUTORITÉ DEVANT SES RESPONSABILITÉS

Mariama Mansaly, une fille membre de la Conafe qui a lu le mémorandum rappelle les recommandations en ces termes : «Nous vous invitons à veiller à la protection et à l'autonomisation des enfants et à l'égalité des chances, à mettre en place de solides cadres juridiques conformes aux normes, aux politiques et programmes internationaux, et à les faire appliquer. Nous vous invitons également à mettre en place un système de surveillance continue et de notification des cas de maltraitance pour prendre des mesures stratégiques en connaissance de cause. Et enfin de lutter contre le mariage d'enfants et d'encourager les partenaires techniques et financiers à poursuivre leurs appuis à nos parents à travers le comité départemental de la protection de l'enfant (CDPE) pour l'accès gratuit à l'Etat Civil», relève Mariama face au préfet de Sédhiou Ibrahima. Celui-ci a rappelé les efforts déployés par l'Etat pour la protection de l'enfant et rassure des dispositions et instruments en cours pour accroître cette protection.

«Accélérer la protection, l'autonomisation et l'égalité des chances»

Dans ce même sillage, le coordonnateur de l'ONG «Enfance et Paix» Mamadou Lamine Sadio a fait savoir que l'objectif visé est de «sensibiliser les autorités administratives, les élus locaux, les autorités religieuses et coutumières, les enfants, les leaders communautaires sur la problématique des jeunes filles vendeuses en rapport avec le thème de cette année :« L'Agenda 2030 pour un développement durable en faveur des enfants en Afrique : Accélérons la protection, l'autonomisation et l'égalité des chances ».

Selon lui, c'est aussi faire en sorte que les autorités administratives et locales et les partenaires techniques et financiers à prendre des engagements pour l'égalité des chances dans l'acquisition du savoir, d'une formation et d'un financement pour garantir l'autonomisation des jeunes vendeuses. Et enfin d'attirer l'attention des autorités sur la mise en œuvre des politiques au niveau local pour la prévention et l'élimination du travail chez l'enfant et la fille.