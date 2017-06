Sénégal: Desservie lors des investitures sur la liste de Benno - L'Afp rappelle son poids électoral

Revenant, par ailleurs, sur le diagnostic sans complaisance de la situation du Sénégal, fait à l'époque par Moustapha Niasse, la note indique que «voilà des orientations dont les composantes impérissables constituent encore un besoin et une attente, raison pour laquelle l'actualité de l'Appel du 16 juin 1999 est indiscutable». Comme maux et dérives de l'époque, le communiqué rappelle que Moustapha Niasse avait dénoncé la «mal gouvernance et les choix douteux de politiques publiques inopérantes», non sans convoquer «le socle de l'éthique et des valeurs, qui constituent les fondements de la Nation sénégalaise».

Dans la note parvenue à la rédaction, les camarades du président de l'Assemblée nationale laissent entendre que «l'Appel du 16 juin 1999 constitue pour l'Afp un outil de résilience, dont l'utilité a été mise en relief chaque fois que le parti a fait l'objet d'agressions de la part de lobbies et de groupes organisés, ce qui laisse affleurer une ligne claire de démarcation, qui met en évidence la cohérence de ses orientations et de ses décisions». Poursuivant, la note indique que «c'est ainsi que l'Afp ne s'est jamais accommodée de réflexes hégémoniques, en porte-à-faux avec le cours irréversible de l'Histoire». Mieux, les progressistes font savoir que l'Afp «demeure un parti responsable, qui pèse», répondant ainsi à ceux qui doutent du poids électoral dudit parti.

