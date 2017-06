Congo-Kinshasa: Enrôlement des électeurs - Les kinois dénoncent la lenteur et le trafic des jetons !

Apparemment, l'appel de Nangaa a été entendu. Mais, pourquoi ne peut-on pas enrôler rapidement, pour que le fichier électoral soit prêt dans les délais fixés à fin juillet 2017 ? Telle est la question qui reste posée. D'autant plus que plus personne ne veut croire en la fin d'un tel enrôlement, selon qu'il est sacrifié entre les mains d'apprentis sorciers, sans doigté, ni expérience en la matière. C'est comme si le manque de technicité était devenu, paradoxalement, un atout, pour plomber le reste du processus. L'impression que se font les Kinois de cet enrôlement en dents de scie, laisse penser que la CENI aurait, plutôt, un autre agenda que celui de faire aboutir le processus dans les délais, d'ici fin décembre 2017, conformément à l'Accord conclu, le 31 décembre 2016, au Centre Interdiocésain, sous les auspices des Evêques.

*De nouveaux majeurs et adultes sont de plus en plus inquiets de la lenteur avec laquelle se déroule le processus d'enrôlement, tel qu'il a été lancé, depuis le 28 mai par la Commission Electorale Nationale Indépendante. Marche à pas de tortue, temps tirant en longueur, enrôlement au compte-gouttes, ce processus semble n'avoir pas été entouré de tous les soins, avant son avènement à Kinshasa, le miroir de la RD. Congo, disent-ils, derrière de nombreuses difficultés auxquelles ils sont, malheureusement, confrontés.

