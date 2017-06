Djibouti: Après 7 ans de prison Mohamed Ahmed, dit Jabha, comparaît ce dimanche

La tension monte entre Djibouti et l'Erythrée. Mercredi, le Qatar a annoncé qu'il avait retiré ses… Plus »

Parce que plus de sept ans qu'il est en détention, l'accusation n'a pas voulu le juger ! Et comme par hasard, maintenant, après sa disparition pendant trois mois, il revient gravement malade. Le procureur lui-même dans son réquisitoire a reconnu que la santé de Monsieur Mohamed est critique.

« Je vais vous dire une chose, c'est que je suis en face d'un dossier vide. Aucune preuve matérielle ! Et on lui reproche des prétendues intelligences avec une puissance étrangère, appartenance à un groupe de combat... Voilà... C'est des infractions ou des crimes fourre-tout.

Pendant ce temps, le parquet a fait appel et la procédure a repris. « C'est quelqu'un qui a été détenu pendant plus de sept ans dans la plus grande illégalité et donc c'est la première fois qu'il va être jugé devant une cour criminelle, pour savoir si effectivement ce qu'on lui reproche est fondé ou pas », explique à RFI son avocat, Me Abdalahi Zacharia.

En octobre dernier, la chambre d'accusation de Djibouti avait annulé l'ensemble de la procédure visant Mohamed Ahmed, dit Jabha, membre du Front pour la restauration de l'unité et de la démocratie (FRUD). Accusé par Djibouti d'être à la solde de l'Erythrée, l'opposant n'avait jamais été jugé depuis sa mise en détention en juin 2010. Malgré cette décision, Jabha est resté en détention et a même été privé de contact avec son avocat durant plusieurs mois.

Accusé par Djibouti d'être à la solde de l'Erythrée, l'opposant n'a jamais été jugé depuis sa mise en détention en juin 2010. Malgré une annulation de la procédure en octobre dernier, l'opposant est resté en prison et a même été privé de contact avec son avocat. La décision d'annuler les poursuites a été retoquée et finalement, Jabha va être jugé ce dimanche 18 juin par une cour criminelle.

