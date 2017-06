Congo-Kinshasa: Crise en RDC - Le parti FLNC prône la réouverture de la CNS

La Conférence nationale souveraine s'était tenue pendant seize mois, entre 1990 et 1992. Et deux de ses commissions, l'une des biens mal acquis et l'autre des assassinats, n'avaient pas achevé leurs travaux. Mais pour l'OTAP, les résolutions sorties de la CNS restent un patrimoine national. Elles peuvent aider à fonder un Etat fort dans un pays unifié avec un peuple réconcilié.

Le Front de libération nationale du Congo et Alliés, regroupés au sein de l'Opposition transitoire pour l'appui au peuple(OTAP), réclament la réouverture de la Conférence nationale souveraine (CNS) pour absorber la crise politique actuelle en RDC. Le FLNC et Alliés ont tenu samedi 17 juin à Kinshasa les travaux préparatifs à la réouverture de la CNS, estimant que l'accord de la Saint Sylvestre apporte une approche plutôt « stratégique qu'une réelle solution du peuple lui-même» à la crise.

